Zahraničí

Vítězství Tiszy může inspirovat další politiky v Evropě i USA, píší polská média

ČTK

Lídr maďarské strany Tisza Péter Magyar v nedělních parlamentních volbách ukázal, že zvítězit se dá i v zemi s tak rozsáhlou kontrolou režimu nad politickými mechanismy, jakou je Maďarsko. Píše to dnes polský list Rzeczpospolita ve své analýze.

Hungary Election
Peter Magyar, the leader of the opposition Tisza party attends a rally in Debrecen, Hungary, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Foto: AP
V jiném komentáři ale upozorňuje, že s koncem 16leté éry maďarského národněkonzerativního premiéra Viktora Orbána nezaniká fenomén populistické pravice.

Ve prospěch Magyarovy středopravicové Tiszy hrálo několik výjimečných okolností, hlavně ale hluboká hospodářská krize, kdy drahota zdecimovala střední třídu, píše list. Rzeczpospolita vyzdvihuje také Magyarův politický talent a připomíná, že vsadil na sociální sítě, protože tradiční média jsou podřízená Orbánovu režimu. Dospěl k závěru, že klíčem k úspěchu je mobilizace mladých a dal jim naději na lepší budoucnost.

Související

Pustil se ale také do náročné práce, jakou bylo získat na svou stranu aspoň část starších voličů žijících na venkově, kteří tradičně volili Fidesz. „Místo toho, aby se v silně konzervativní společnosti zabýval civilizačními otázkami, soustředil se na to, co ji trápí. Jde o zoufalý stav infrastruktury, zdravotnictví, školství a o drahotu,“ píše Rzeczpospolita.

Orbán se svým systémem „neliberální demokracie“ stal v uplynulých letech vzorem pro další pravicově populistické politiky ve světě. „Dnes se Magyar může ukázat jako inspirace pro politiky v Americe nebo Evropě. Ale už úplně jiné. Pro ty, kteří chtějí zachránit liberální demokracii, a ne ji ničit,“ píše Rzeczpospolita.

V jiném komentáři k výsledku maďarských voleb ale Rzeczpospolita upozorňuje, že i když Fidesz prohrál, podpořila ho velká část Maďarů. Připomíná, že protiimigrační Alternativa pro Německo se drží na předních místech v průzkumech v Německu, politický proud kolem krajně pravicové političky Marine Le Penové není daleko od toho, aby se příští rok ujal vlády ve Francii.

„Je třeba se ptát, proč se Orbán tolik let ve své zemi těšil takové podpoře. Jaké chyby křesťanských a sociálních demokratů způsobily, že krajní pravice v Německu a Francii posiluje,“ píše Rzeczpospolita. Dodává, že není nutné mít rád francouzské Národní sdružení nebo německou AfD, ale tyto strany reagují na důležité problémy, se kterými si nedokázaly poradit vlády v Paříži nebo Berlíně.

Související

„Bez toho Evropská unie padne. A to ne kvůli (šéfovi polské národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost Jaroslawovi) Kaczyńskému, kvůli Orbánovi, (slovenskému premiérovi Robertu) Ficovi nebo (kvůli českému premiérovi Andreji) Babišovi, ale kvůli chybám bývalých a současných německých kancléřů a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ píše deník.

Rzeczpospolita varuje, že pokud EU rychle nepřestane být slepá vůči problémům, s nimiž slaví úspěch populistická pravice, úsměv na tváři vyvolaný radikální změnou v Maďarsku z tváří sympatizantů liberální demokracie rychle zmizí.

Mohlo by vás zajímat
Majitel nakladatelství Bourdon Ivan Pilip a spisovatel Martin Vopěnka, který se rozhodl prodat své nakladatelství Práh.
Majitel nakladatelství Bourdon Ivan Pilip a spisovatel Martin Vopěnka, který se rozhodl prodat své nakladatelství Práh.
Majitel nakladatelství Bourdon Ivan Pilip a spisovatel Martin Vopěnka, který se rozhodl prodat své nakladatelství Práh.

Pilipovo nakladatelství Bourdon koupilo Práh dosud vlastněný spisovatelem Vopěnkou

Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.

Canucks Ducks Hockey
Canucks Ducks Hockey
Canucks Ducks Hockey

Nezkrotný Gudas. Jen co se vrátil do sestavy Anaheimu, hned se porval

Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.

