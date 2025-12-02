Zhroucený stát Ukrajina. Vědci spočítali nejtemnější scénář války, závěr je jasný

Odborníci z Norského institutu pro ekonomické záležitosti a analytici rizik ze společnosti Corisk vypočítali, že by ruské vítězství Evropu stálo mezi 1,12 a 1,63 biliony eur a ruská porážka mezi 522 a 838 miliardami eur. Ve výpočtech analytici zohlednili politické, obranné, humanitární a ekonomické náklady plánované na období 2026-2029, píše server Kyiv Post.
Výzkumníci, kteří se specializují na bezpečnostní a vojenskou politiku, sankce a ekonomiku, vypracovali tuto analýzu, aby pomohli politikům zhodnotit oba možné scénáře. Odborníci v obou možných výsledcích počítali s tím, že Evropa poskytne většinu podpory s tím, že ale přispějí i spojenci, jako jsou Kanada nebo Japonsko. Ve své zprávě také zmiňují předpoklad, že USA ukončí podporu Ukrajiny a Evropy, ale nadále jim bude prodávat své zbraně.
První scénář popisuje částečné vítězství Ruska. Analytici se zaměřili na to, jaké budou náklady pro Evropu a její spojence, pokud Rusko vyhraje nebo se mu podaří vojensky a politicky neutralizovat Ukrajinu.
"Tento scénář předpokládá, že Rusko dosáhne rozhodujících vojenských vítězství, obsadí další území směrem na západ k řece Dněpr a podaří se mu přimět Ukrajinu k uzavření jasně nevýhodného mírového ujednání," píší norští odborníci.
Tento výsledek by podle nich Evropu stál 1,5-2,5 procenta HDP, tedy přibližně 1,63 miliardy eur. Autoři analýzy odhadují, že na urychlené zbrojení pobaltských států a severské Arktidy, zvýšenou podporu Ukrajiny a dodatečnou pomoc Ukrajincům prchajícím na západ by bylo zapotřebí 256 miliard eur.
"Rusko by také mohlo ‚uvolnit‘ vojenské zdroje a nasměrovat je k hranicím NATO s pobaltskými a severskými zeměmi, stejně jako s Běloruskem a Moldavskem. To by mohlo vést ke konfrontacím, které by ohrozily Evropu, jak ji známe," uvádí odborníci ve zprávě.
Odhadují, že pokud Rusko dosáhne částečného vítězství, pokusí se do Evropy migrovat šest až jedenáct milionů uprchlíků, což bude stát Evropu až 275 miliard eur ročně. "V nejhorším případě se Ukrajina stane takzvaným zhrouceným státem," popisují autoři analýzy.
Podle druhého scénáře by došlo k částečnému vítězství Ukrajiny. Norský tým se v tomto případě zaměřil na analýzu nákladů nutných k tomu, aby Ukrajina mohla odolat ruským útokům a znovu získat možnost pro omezený protiútok.
"To znamená, že ukrajinské ozbrojené síly zastaví další ruskou expanzi a dosáhnou lepší protivzdušné obrany na celém území Ukrajiny. V důsledku ukrajinských vojenských úspěchů Rusko změní svůj záměr a bude usilovat o ukončení nepřátelských akcí," vysvětlují analytici.
Tento scénář by podle výpočtů výzkumníků stál evropské země v příštích čtyřech letech 0,9 procenta jejich HDP, tedy odhadem 838 miliard eur. "To je přibližně polovina nákladů, které by vznikly v případě vítězství Ruska. Zabavení zmrazených ruských aktiv tyto náklady téměř o polovinu sníží," uvádí zpráva.
Kromě toho vědci předpokládají, že v případě částečného vítězství Ukrajiny se do země vrátí až 1,5 milionu lidí. "Domníváme se, že druhý scénář může změnit ruskou kalkulaci nákladů a přínosů a tím nabídnout nejrealističtější cestu k jednání, která mohou válku ukončit," uzavírají autoři.
Výzkumníci uvedli, že je "naléhavě nutné", aby Evropa převzala "iniciativu a odpovědnost" za diplomatické úsilí o ukončení války. Podle nich také musí přijít s vlastním plánem, který nezahrnuje USA ani se nespoléhá na to, že se Spojené státy ujmou vedení.
Analytici v souvislosti s tím odkazují na 28bodový návrh USA na ukončení války, který země s přispěním Ruska vypracovala a minulý týden se objevil v médiích. Plán podle autorů zprávy ukazuje, že americký prezident Donald Trump a jeho administrativa "netuší, jaké jsou reálné problémy" a "špatně interpretují" to, co je zapotřebí k "zajištění stability a bezpečnosti Ukrajiny a Evropy".
"Evropský plán by se měl zaměřit na zvýšení vojenského a ekonomického tlaku na Moskvu," uvedli vědci. Podle nich není žádný důvod k tomu, proč by měla Evropa ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi důvěřovat. "Ruské vedení za celou válku nikdy neprojevilo žádné gesto dobré vůle, ochoty ke kompromisu nebo vůli ke skutečnému jednání," uzavřeli.