Zahraničí

Zhroucený stát Ukrajina. Vědci spočítali nejtemnější scénář války, závěr je jasný

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 2 hodinami
Norští analytici zkoumali dva možné výsledky ukončení války na Ukrajině a jejich možný dopad na bezpečnost Evropy. Podle jejich zprávy by ustoupení ruským požadavkům stálo Evropu dvakrát tolik, než kdyby podpořila Kyjev.
Podpora Kyjeva je pro Evropu levnější. Ruské vítězství by stálo dvakrát tolik, zjistili analytici | Video: Reuters

Odborníci z Norského institutu pro ekonomické záležitosti a analytici rizik ze společnosti Corisk vypočítali, že by ruské vítězství Evropu stálo mezi 1,12 a 1,63 biliony eur a ruská porážka mezi 522 a 838 miliardami eur. Ve výpočtech analytici zohlednili politické, obranné, humanitární a ekonomické náklady plánované na období 2026-2029, píše server Kyiv Post.

Výzkumníci, kteří se specializují na bezpečnostní a vojenskou politiku, sankce a ekonomiku, vypracovali tuto analýzu, aby pomohli politikům zhodnotit oba možné scénáře. Odborníci v obou možných výsledcích počítali s tím, že Evropa poskytne většinu podpory s tím, že ale přispějí i spojenci, jako jsou Kanada nebo Japonsko. Ve své zprávě také zmiňují předpoklad, že USA ukončí podporu Ukrajiny a Evropy, ale nadále jim bude prodávat své zbraně.

První scénář popisuje částečné vítězství Ruska. Analytici se zaměřili na to, jaké budou náklady pro Evropu a její spojence, pokud Rusko vyhraje nebo se mu podaří vojensky a politicky neutralizovat Ukrajinu. 

Související

Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě

Německá armáda
1:23

"Tento scénář předpokládá, že Rusko dosáhne rozhodujících vojenských vítězství, obsadí další území směrem na západ k řece Dněpr a podaří se mu přimět Ukrajinu k uzavření jasně nevýhodného mírového ujednání," píší norští odborníci. 

Tento výsledek by podle nich Evropu stál 1,5-2,5 procenta HDP, tedy přibližně 1,63 miliardy eur. Autoři analýzy odhadují, že na urychlené zbrojení pobaltských států a severské Arktidy, zvýšenou podporu Ukrajiny a dodatečnou pomoc Ukrajincům prchajícím na západ by bylo zapotřebí 256 miliard eur.  

"Rusko by také mohlo ‚uvolnit‘ vojenské zdroje a nasměrovat je k hranicím NATO s pobaltskými a severskými zeměmi, stejně jako s Běloruskem a Moldavskem. To by mohlo vést ke konfrontacím, které by ohrozily Evropu, jak ji známe," uvádí odborníci ve zprávě. 

Odhadují, že pokud Rusko dosáhne částečného vítězství, pokusí se do Evropy migrovat šest až jedenáct milionů uprchlíků, což bude stát Evropu až 275 miliard eur ročně. "V nejhorším případě se Ukrajina stane takzvaným zhrouceným státem," popisují autoři analýzy.

Podle druhého scénáře by došlo k částečnému vítězství Ukrajiny. Norský tým se v tomto případě zaměřil na analýzu nákladů nutných k tomu, aby Ukrajina mohla odolat ruským útokům a znovu získat možnost pro omezený protiútok.

"To znamená, že ukrajinské ozbrojené síly zastaví další ruskou expanzi a dosáhnou lepší protivzdušné obrany na celém území Ukrajiny. V důsledku ukrajinských vojenských úspěchů Rusko změní svůj záměr a bude usilovat o ukončení nepřátelských akcí," vysvětlují analytici.

Související

Akce Rusů tajemně naznačil i Putin. Evropa reaguje a zvažuje dříve nemyslitelné kroky

Ruský prezident Vladimir Putin na archivním snímku
1:10

Tento scénář by podle výpočtů výzkumníků stál evropské země v příštích čtyřech letech 0,9 procenta jejich HDP, tedy odhadem 838 miliard eur. "To je přibližně polovina nákladů, které by vznikly v případě vítězství Ruska. Zabavení zmrazených ruských aktiv tyto náklady téměř o polovinu sníží," uvádí zpráva.

Kromě toho vědci předpokládají, že v případě částečného vítězství Ukrajiny se do země vrátí až 1,5 milionu lidí. "Domníváme se, že druhý scénář může změnit ruskou kalkulaci nákladů a přínosů a tím nabídnout nejrealističtější cestu k jednání, která mohou válku ukončit," uzavírají autoři. 

Výzkumníci uvedli, že je "naléhavě nutné", aby Evropa převzala "iniciativu a odpovědnost" za diplomatické úsilí o ukončení války. Podle nich také musí přijít s vlastním plánem, který nezahrnuje USA ani se nespoléhá na to, že se Spojené státy ujmou vedení.  

Analytici v souvislosti s tím odkazují na 28bodový návrh USA na ukončení války, který země s přispěním Ruska vypracovala a minulý týden se objevil v médiích. Plán podle autorů zprávy ukazuje, že americký prezident Donald Trump a jeho administrativa "netuší, jaké jsou reálné problémy" a "špatně interpretují" to, co je zapotřebí k "zajištění stability a bezpečnosti Ukrajiny a Evropy".  

"Evropský plán by se měl zaměřit na zvýšení vojenského a ekonomického tlaku na Moskvu," uvedli vědci. Podle nich není žádný důvod k tomu, proč by měla Evropa ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi důvěřovat. "Ruské vedení za celou válku nikdy neprojevilo žádné gesto dobré vůle, ochoty ke kompromisu nebo vůli ke skutečnému jednání," uzavřeli.

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10 : 1 (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Vlastislav Bříza | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

"Špatný nápad," řekl premiér. Dublin stáhl návrh na přejmenování parku Chaima Herzoga

"Špatný nápad," řekl premiér. Dublin stáhl návrh na přejmenování parku Chaima Herzoga
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

ŽIVĚ
Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu neprobíhá podle amerického lídra Donalda Trumpa řádně. Pohrozil za to vážnými následky.
před 43 minutami
Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

V souvislosti s tragédií zadržela policie 13 lidí. Protikorupční úřady také oznámily zadržení 12 lidí kvůli možné korupci.
před 55 minutami
Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

Utah, v jehož brankovišti se vystřídali Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem, odjel z haly San Jose s výsledkem 3:6. Oba Češi inkasovali třikrát.
Aktualizováno před 59 minutami
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

ŽIVĚ
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Když se Vánoce nepovedou. Češi prozradili, jaké hrůzy našli loni pod stromečkem

Když se Vánoce nepovedou. Češi prozradili, jaké hrůzy našli loni pod stromečkem

Čerstvý průzkum ukazuje, že každý třetí Čech se loni setkal s dárkem, který ho spíš zklamal - a některé kuriózní případy stojí opravdu za to.
před 2 hodinami
Kolem Země krouží 40 tisíc asteroidů. Vrásky astronomům dělají ty středně velké

Kolem Země krouží 40 tisíc asteroidů. Vrásky astronomům dělají ty středně velké

Počet známých asteroidů blízko Země překonal další velký milník. Do vzdálenosti 45 milionů kilometrů kolem nás krouží už přes 40 tisíc objektů.
Další zprávy