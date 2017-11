Vítejte v Keni, vítali lidé na Havaji ironicky Donalda Trumpa. Vraceli mu symbolicky úder za Obamu

před 3 hodinami

Amerického prezidenta Donalda Trumpa přivítaly při jeho pátečním příletu na Havaj transparenty s nápisem "Vítejte v Keni". Aktivisté tímto způsobem protestovali proti někdejší Trumpově snaze dokázat, že jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama pochází z této africké země, což by znamenalo, že se v čele USA ocitl nelegálně. Obama, syn Američanky a Keňana, se přitom narodil právě na Havaji. Dalšími transparenty kritizovali demonstranti Trumpovu přísnou imigrační politiku. Prezident se na Havaji zastavil cestou na své první asijské turné ve funkci. Tichomořský americký stát už opustil a zamířil do Japonska. Postupně pak zavítá do Jižní Koreje, Číny, Vietnamu a na Filipíny.

