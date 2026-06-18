„Visegrádská čtyřka zase spolu.“ Premiéři se sešli před začátkem summitu Evropské unie

Premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se ve čtvrtek krátce sešli před začátkem summitu EU v Bruselu. Na síti X o tom informoval šéf maďarské vlády Péter Magyar.
V příspěvku sdílel fotografii s českým premiérem Andrejem Babišem, slovenským premiérem Robertem Ficem a polským předsedou vlády Donaldem Tuskem.
„Spolupracujme za silnější střední Evropu,“ prohlásil Magyar, který se summitu v Bruselu účastní poprvé od svého nástupu do funkce. Dodal, že příští formální setkání V4 se uskuteční 23. června v Budapešti.
Snímek ze setkání sdílel na síti Facebook také Babiš. „V4 zase spolu,“ napsal na Facebooku Babiš k fotografii ze setkání.
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