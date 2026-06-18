Přeskočit na obsah
Benative
18. 6. Milan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Visegrádská čtyřka zase spolu.“ Premiéři se sešli před začátkem summitu Evropské unie

ČTK

Premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se ve čtvrtek krátce sešli před začátkem summitu EU v Bruselu. Na síti X o tom informoval šéf maďarské vlády Péter Magyar.

Zleva: slovenský premiér Robert Fico, polský premiér Donald Tusk, maďarský premiér Péter Magyar a český premiér Andrej Babiš.
„V4 zase spolu,“ napsal na Facebooku Babiš k fotografii ze setkání.Foto: Profil na síti X Pétera Magyara.
Reklama

V příspěvku sdílel fotografii s českým premiérem Andrejem Babišem, slovenským premiérem Robertem Ficem a polským předsedou vlády Donaldem Tuskem.

„Spolupracujme za silnější střední Evropu,“ prohlásil Magyar, který se summitu v Bruselu účastní poprvé od svého nástupu do funkce. Dodal, že příští formální setkání V4 se uskuteční 23. června v Budapešti.

Související

Snímek ze setkání sdílel na síti Facebook také Babiš. „V4 zase spolu,“ napsal na Facebooku Babiš k fotografii ze setkání.

Mohlo by vás zajímat: Další lídr Maďarska je jasný. Kdo je Péter Magyar, který po 16 letech nahradí Viktora Orbána?

Další lídr Maďarska je jasný. Kdo je Péter Magyar, který po 16 letech nahradí Viktora Orbána? | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Smoke rises following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in Moscow
Smoke rises following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in Moscow
Smoke rises following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in Moscow

Mluví o tom všichni! Jiří Just z Moskvy o útocích na rafinerii

Ukrajinské drony už podruhé během několika dní zasáhly klíčovou rafinerii ve čtvrti Kapotňa na jihovýchodě Moskvy. Sociální sítě i média zaplnily záběry hořícího komplexu, explodujících ropných zásobníků a černého dýmu stoupajícího nad ruskou metropoli. Jak to vypadá přímo v nitru ruského hlavního města? O aktuální situaci promluvil spolupracovník redakce a novinář Jiří Just žijící přímo v Moskvě.

Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.
Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.
Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.

„To nejlepší z Česka a Vietnamu.“ Odstartovala výstava Little Hanoi, Next Generation

Symbolickým přestřihnutím stuhy odstartovala v Praze unikátní výstava Little Hanoi, Next Generation. Nabízí přes 70 portrétů druhé generace Vietnamců vyrůstající na pomezí dvou odlišných kultur. Jak ukazují příběhy u jednotlivých tváří, jedna z největších menšin v Česku už dávno není o trzích a večerkách. Hlavním mediálním partnerem výstavy, která potrvá do 11. července, je deník Aktuálně.cz.

„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.
„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.
„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.

ŽIVĚ „USA je silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve,“ vychvaloval se Trump na síti

Ropa opět proudí, Írán nebude mít nikdy jaderné zbraně a Spojené státy jsou silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve. Ve čtvrtek to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu ve středu s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem digitálně podepsali memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě.

Reklama
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.

ŽIVĚ „Slova jako reakce nestačí.“ Lavrov kvůli úderu na Moskvu hrozí Ukrajině rozsáhlými útoky

Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Ve čtvrtek to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.

Reklama
Reklama
Reklama