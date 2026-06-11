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Zahraničí

Visegrádská čtyřka obnoví pravidelná jednání, oznámil Magyar

ČTK

Maďarský premiér Péter Magyar se před summitem EU, který se za týden uskuteční v Bruselu, plánuje sejít se svým slovenským kolegou Robertem Ficem. Země Visegrádské čtyřky, kam kromě Maďarska a Slovenska patří také Česko a Polsko, obnoví společné porady, na kterých se v minulosti před unijními summity scházely, aby koordinovaly své pozice.

Hungary Magyar Inauguration
Maďarský premiér Péter Magyar.Foto: AP
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Čtyři středoevropské země by podle Magyara mohly sladit své postoje k otázkám, jako je unijní rozpočet nebo migrace.

Spolupráce mezi zeměmi skupiny ale v uplynulých letech oslabila zejména kvůli odlišným pohledům na válku, kterou od února 2022 vede Rusko proti Ukrajině. Magyarův předchůdce ve funkci maďarského premiéra Viktor Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržoval dobré vztahy s Moskvou.

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Polsko a Česko se jednoznačně postavily na stranu napadené země. Přístup Maďarska k Rusku se mění od Magyarova květnového nástupu k moci. Se Slovenskem chce Magyar pěstovat „přátelské a spojenecké vztahy“.

Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolávají zejména otázky z minulosti. Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár se minulý týden ohradil proti Magyarovu výroku, že „Maďarsko je snad jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou“. Označil ho za absurdní a popírající historii. Maďarsko kritizuje takzvané Benešovy dekrety, které po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny.

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