Virální video: Muži s kladivy za bílého dne vykradli klenotnictví, obsluha se nebála

Sobotní ráno došlo v Richmondu na jihozápadě Londýna k třetímu útoku na klenotnictví v hlavním městě za poslední dva týdny. Místní policie pátrá po maskovaných lupičích, kteří v sobotu za bílého dne vtrhli do klenotnictví v západním Londýně s kladivy a odnesli si ukradené zboží. Loupež lidé natočili na video, které se okamžitě stalo virálním.
Pěší zónu Paved Court v Richmondu znají hlavně fanoušci televizního seriálu Ted Lasso. V bytě na této ulici žije hlavní postava oblíbeného seriálu. A právě v těchto místech v sobotu v 10:34 dva maskovaní muži v kapucích rozbili kladivem výlohu rodinného klenotnictví Gregory & Co.
Video, které koluje po internetu, ukazuje, jak jeden zloděj rozbíjí výlohu a druhý sbírá cennosti do modré tašky, zatímco zaměstnanci uvnitř obchodu se je snaží odrazit. „Muži poté utekli směrem k Richmond Green a kolemjdoucí zavolali policii. Nikdo nebyl zraněn a nikdo nebyl zatčen,“ informuje server The Times.
Metropolitní policie uvedla, že tento útok považuje za závažnou loupež. „Ti dva muži se objevili z ničeho nic s velkým kladivem a taškou. Pak začali rozbíjet výlohu klenotnictví,“ řekl jeden ze svědků deníku Daily Mail.
Jde o nejnovější z řady loupeží typu „rozbij a ukradni“ v hlavním městě. O dva dny dříve se skupina mužů zaměřila na klenotnictví Sultan Jewellery na Uxbridge Road v Shepherd’s Bush, kde také pomocí kladiva rozbila výlohu.
Policie dorazila na místo činu do tří minut a zadržela 33letého muže podezřelého z ozbrojené krádeže. Ten zůstává ve vazbě. Ostatní podezřelí se zadržení vyhnuli. Policisté také stále pátrají po skupině ozbrojených lupičů, kteří se před dvěma týdny vloupali do obchodu Rolex v Knightsbridge.
Šest podezřelých v motocyklových přilbách ohrožovalo zaměstnance a zákazníky zbraněmi, včetně mačet, a ukradlo hodinky v hodnotě desítek tisíc liber z butiku Bucherer Rolex v One Hyde Park.
Skupina nechala ukradenou motorku, kterou použila k vjetí do budovy, uvnitř obchodu a odjela na čtyřech mopedech zaparkovaných venku. Podezřelí jsou stále na svobodě.