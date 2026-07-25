Virální senzace jménem Jimothy. Internet si zamiloval bizarního tvora, sdílel ho i Bílý dům

Zvláštní mýval s krátkým a kulatým tělem, přezdívaný Jimothy, si získal srdce svých sousedů v Seattlu a postupně i celého internetu. Dotáhl to dokonce až na účet Bílého domu.
Když 33letá marketingová specialistka Kiana Hallová 13. července postnula na svůj Instagram krátké video, nenapadlo ji, že stvoří virální senzaci. Na své večerní procházce si povšimla zvláštního stvoření, které nejprve nebyla schopná identifikovat.
„Byla jsem docela překvapená a zmatená, protože to tělem nepřipomínalo nic, co znám,“ řekla Hallová serveru Today. „Když se otočil, uviděla jsem na jeho tváři tu typickou masku a došlo mi, že je to mýval,“ uvedla. Hallová pokřtila zvířátko jménem Jimothy. Pro Today se smíchem uvedla, že podle ní prostě mýval vypadal jako Jimothy.
Jimothy se však v Seattlu neobjevil přes noc. Podle místního rezidenta Bena Trammella se mýval narodil u jeho sousedů na zahradě. Ve svém příspěvku na Instagramu uvedl: „Pár měsíců jsme Jimothyho vídali skoro denně. Býval tak maličký a nešikovný, ale jeho máma a sourozenci s ním měli neuvěřitelnou trpělivost a skvěle se o něj starali, hlídali, aby nespadl, a občas ho prostě poponesli.“ A k příspěvku připojil několik videí Jimothyho jako mláděte.
Marcie Logsdonová, doktorka z veterinární kliniky Washingtonské státní univerzity, sdělila deníku Seattle Times, že Jimothyho zkrácená postava je pravděpodobně důsledkem vrozené vady páteře. Této deformitě se také přezdívá „syndrom krátké páteře“. Případy tohoto syndromu jsou známé například u psů.
„Vypadá to sice hodně nezvykle, ale jde o stav, který se objevuje i u jiných savců,“ řekla stanici KIRO-TV Carrie Schneiderová, veterinářka z kliniky Family Pet Veterinary Hospital v Seattlu.
Někteří odborníci předpovídají Jimothymu krátký život, protože má kvůli své vadě ztížený pohyb. Je tak pro něj těžší vyhýbat se predátorům a opatřovat si potravu. Doktorka Logsdonová je ale optimistická. „To, že se dožil tohoto věku, vypovídá o tom, že to zvládá a dokáže se přizpůsobit,“ řekla pro Seattle Times. „Byla jsem překvapená a upřímně i trochu inspirovaná tím, jak je houževnatý,“ uvedla.
Přes všechnu svou slávu je Jimothy stále divoké zvíře. Pracovníci Washingtonského úřadu pro ochranu přírody připomínají fanouškům, aby si od mývala drželi odstup a nechali ho být. „Mývalové jsou fantastičtí v tom, jak skvěle zvládli adaptaci na městské i příměstské prostředí, ale vzájemný respekt musí fungovat oboustranně,“ dodává Logsdonová.
Jimothy na sítích
Jimothy má v tuto chvíli svůj vlastní vlastní účet na síti X, který sdílí videa, obrázky a memy s mývalem. Na jednom videu si dělají lidé legraci například z toho, že Jimothy předstírá hru na kytaru.
Další příspěvek ukazuje umělecká díla, která Jimothy inspiroval, ať už jde o tetování či nástěnnou malbu.
Popularity Jimothyho si všimly také značky, které ho začaly využívat k vlastní propagaci. Stolní hra Dungeons & Dragons z něj dokonce udělala jednu ze svých příšer.
V neposlední řadě mýval zaujal také Bílý dům. Ten na svém účtu na síti X zveřejnil příspěvek, na kterém má Jimothy na hlavě červenou kšiltovku s bílým nápisem „Trump měl ve všem pravdu“.
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