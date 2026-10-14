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Zahraničí

Viní ho z „válečných zločinů“. Ukrajinec stojí před soudem za útok na Nord Stream

ČTK
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V německém Hamburku za velkého zájmu médií začal ve středu soud s ukrajinským občanem Serhijem K., který čelí obžalobě z válečných zločinů kvůli podezření z útoku na plynovody Nord Stream. Podle agentury DPA se před budovou konaly dvě menší demonstrace. Termín verdiktu není znám. Očekává se nejdříve v roce 2027, přinejmenším do února chce soud případ projednávat. Ukrajinec účast na útoku popřel.

Trial of former Ukrainian army officer over the 2022 Nord Stream gas pipeline blasts, in Hamburg
Padesátiletý Serhij K., který sloužil v ukrajinské armádě, velel podle obžaloby komandu, které v září 2022 několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu výbušninami vážně poškodilo plynovody spojující Rusko a sever Německa po dně Baltu.Foto: Pool – Markus Scholz
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Padesátiletý Serhij K., který sloužil v ukrajinské armádě, velel podle obžaloby komandu, které v září 2022 několik měsíců po začátku ruském útoku na Ukrajinu výbušninami vážně poškodilo plynovody spojující Rusko a sever Německa po dně Baltu.

FILE PHOTO: Gas leak at Nord Stream 2 as seen from the Danish F-16 interceptor on Bornholm
Únik plynu z plynovodu Nord Stream 2 zachycený z dánského stíhacího letounu F-16 nad ostrovem Bornholm v Dánsku 27. září 2022.Foto: REUTERS – RITZAU SCANPIX

Cílem bylo připravit Rusko o část příjmů z prodeje zemního plynu, kterými by financovalo válečnou mašinerii.

Obžaloba tvrdí, že souzený Ukrajinec se dopustil válečného zločinu, a to „zakázaným způsobem vedení války útokem na civilní objekty“.

Obžaloba uvádí, že Serhij K. z pověření ukrajinských orgánů spolu s dalšími vojáky připravil plán, jak plynovody zničit. Nejvyšší státní zastupitelství ho vedle válečných zločinů obžalovalo i ze způsobení výbuchu, ničení staveb a narušení provozu veřejných zařízení.

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DPA uvedla, že o proces se zajímají nejen němečtí novináři, ale také zahraniční televize. Agentura poznamenala, že kvůli velkému zájmu médií se u bezpečnostních kontrol v budově soudu tvořily velké fronty.

„Žádné odsouzení za válečné zločiny,“ požadovala podle DPA asi dvacítka Ukrajinců na demonstraci před budovou soudu.

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Serhije K. zadržela na konci srpna 2025 na základě evropského zatykače policie v Itálii, kde byl na dovolené s rodinou. Itálie ho později vydala do Německa, kde je od té doby ve vazbě.

Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa od roku 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu.

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Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

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Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.

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