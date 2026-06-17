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Zahraničí

Vietnamská policie rozbila síť obchodující s kradenými kočkami

ČTK

Na 40 koček se vrátilo majitelům poté, co vietnamská policie rozbila gang zlodějů a obchodníků s těmito domácími zvířaty, která byla nabízena na maso. Informovala o tom podle agentury AFP místní pobočka organizace na ochranu zvířat Humane World for Animals. Policie našla dohromady více než 400 živých a 80 mrtvých koček, které byly uloženy u ledu, stojí v policejním věstníku.

Policie uvedla, že razii provedla po vlně krádeží domácích mazlíčků v Ho Či Minově Městě. Podezřelí se přiznali, že tři roky chytali kočky v celém jižním Vietnamu. Ilustrační foto
Policie uvedla, že razii provedla po vlně krádeží domácích mazlíčků v Ho Či Minově Městě. Podezřelí se přiznali, že tři roky chytali kočky v celém jižním Vietnamu. Ilustrační fotoFoto: Pixabay
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Zatím nejméně zhruba 40 koček ukradených na maso bylo vráceno jejich majitelům. Devět lidí bylo minulý týden zatčeno v souvislosti s touto "zločineckou skupinou specializující se na krádeže a sběr koček", uvádějí oficiální policejní noviny v Ho Či Minově Městě.

Konzumace koček a psů je ve Vietnamu legální a mnoho restaurací toto maso otevřeně nabízí. Prodejci však musí mít certifikáty prokazující původ zvířat.

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Policie uvedla, že razii provedla po vlně krádeží domácích mazlíčků v Ho Či Minově Městě. Podezřelí se přiznali, že tři roky chytali kočky v celém jižním Vietnamu.

Organizace Humane World for Animals označila policejní operaci za "rozhodný čin, který zachránil životy tolika zvířat". Organizace dodala, že darovala krmivo a zajistila doručení ventilátorů, které pomohou zvládnout horko na policejní stanici kočkám, které budou použity důkazy během soudního řízení.

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