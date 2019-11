Neozvali se už víc než týden. Vietnamci se děsí, že jejich příbuzní zemřeli v kamionu

"Dostal jsem se do Francie a v autě se chystám přepravit do Anglie" byla možná poslední slova, která si Vietnamec Le Minh Tuan přečetl od svého syna Le Van Ha. Od té doby se mu neozval a muž se obává, že jeho syn je mezi 39 mrtvými, které britská policie objevila minulý týden v kamionu v Essexu. Stejně jako mnoho dalších Vietnamců se vydal nelegálně do Evropy.

Rodina žije na severu Vietnamu, odkud podle britských médií pochází většina z pohřešovaných Vietnamců. Kamion, v němž policie nalezla 39 mrtvých. | Foto: Reuters Třicetiletý Ha opustil malou zemědělskou oblast v červenci. Rozhodl se vydat do Evropy, kde chtěl najít lépe placenou práci. Z Vietnamu cestoval přes Malajsii, Turecko a Řecko až do Francie. Cílem byla Británie, kde však zřejmě zemřel v nákladním autě stejně jako 38 dalších lidí, píše britský deník The Guardian, který mluvil s jeho otcem. Vůz řídil pětadvacetiletý Maurice Robinson ze Severního Irska. Čelí obvinění z 39násobného zabití, spiknutí za účelem obchodování s lidmi, spiknutí za účelem napomáhání nezákonné migraci a z praní špinavých peněz. Podobná svědectví jako ta od Le Minh Tuana zaznívají i od dalších vietnamských rodin, které marně čekají na telefonát nebo zprávu od svého potomka či sourozence. 25 tisíc dolarů pro převaděče "Nechal nás tu velmi zadlužené. Nevím, jestli to budeme schopni vůbec kdy splatit," popsal Tuan také serveru BBC, který ho navštívil v chudé vietnamské provincii Nghe An, kde žije. Související Britská policie pustila na kauci tři lidi zadržené kvůli mrtvým v kamionu Tuanova rodina se už v minulosti zadlužila kvůli stavbě domu a další výdaje teď vynaložila na synovu cestu na západ. Převaděčům uprchlíků zaplatila podle BBC 25 tisíc dolarů (přes 572 tisíc korun). Všichni spoléhali na to, že si syn najde solidní práci a rodiče dluhů zbaví. List The Guardian nicméně s odkazem na zdroje z vietnamské provincie uvedl, že některé rodiny prý od pašeráků obdržely peněžní náhradu. "Už jsem starý muž, moje zdraví je špatné a musím pomoct vychovat synovy děti," dodal zdrcený otec. Od syna naposledy přijal zprávu na Facebooku, ve které rodinu informoval o chystaném přejezdu do Británie. Zatýkání ve Vietnamu i Severním Irsku Tuan je přesvědčený, že jeho dítě už nežije. Jiní stále věří, že se jim blízcí nakonec ozvou. "Víme, že v tom čase cestovala do Anglie tři různá nákladní auta," uvedla pro BBC Vietnamka, která pohřešuje svoji sestru. Doufá, že necestovala v tom kamionu, který policie našla v Essexu. Související Láká je sen o lepším životě, končí v otroctví. Jak vypadá cesta Vietnamců do Británie Policisté se zprvu domnívali, že mrtví z nákladního vozu jsou čínští občané. Peking tuto informaci nicméně nepotvrdil a Britové později začali na případu spolupracovat s úřady ve Vietnamu. Policie ale totožnost obětí zatím nemůže potvrdit. Identifikace obětí nějakou dobu potrvá, informovaly zahraniční agentury s odvoláním na vyšetřovatele. Vietnamské úřady v souvislosti s případem zadržely čtyři osoby. Britští policisté kromě Robinsona zatkli minulý týden ještě další tři lidi, které ale následně propustili na kauci. Trojice osob je podezřelá z trestných činů zabití a spiknutí za účelem obchodování s lidmi. Tento pátek policie zatkla v souvislosti s kauzou ještě jednoho muže ze Severního Irska. Video: V kamionu v anglickém hrabství Essex našli 39 mrtvých lidských těl 0:39 Video: Reuters