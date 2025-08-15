Vidět Neapol a zemřít. Divoké italské město budete milovat, nebo nesnášet

Město založili Římané coby novou kolonii, z toho vychází i jeho název Nea-polis - doslova znamená "nové město". Po staletí její existence se v Neapoli vystřídala velká řada místních i zahraničních vládců, město zažilo období slávy i úpadku. To vše, a navíc i blízkost stále činné sopky, zformovalo divoké město plné kontrastů do podoby, jak jej známe dnes.
Unikátní střet řady kultur se propsal i do místního dialektu, který je nesrozumitelný dokonce pro mnohé Italy z jiných regionů.
Obyvatelé Neapole jsou často terčem vtipů a posměšných poznámek. Už pro svou náturu - na své město jsou velmi nekriticky hrdí. Druhým důvodem byl silný vliv mafie, který pokazil městu reputaci široko daleko. Do třetice může za poznámky nepořádek.
Možná i díky blízkosti Vesuvu nemají místní moc ve zvyku uklízet. Je ale pravdou, že v posledních deseti letech se situace výrazně zlepšila. Nečekejte nicméně čistotu jako v Česku. Nejhorší, co se vám může stát, je asi pobyt v době stávky popelářů.
Místo, kde se zrodila pizza
Neapol má co nabídnout po stránce kulturní, ale vysoce si jí cení i gurmáni. Pokud milujete pizzu nebo obecně rádi jíte, v Neapoli se vám bude líbit. Ceny jídel jsou tu navíc mnohem přívětivější než v Římě, o Miláně ani nemluvě.
Tip: Bezvadně si pochutnáte třeba v části města zvané Quartieri Spagnoli, je obsypaná restauracemi, bistry a bary.
Pizza se zrodila právě tady! Je skoro jedno, kam na ni zajdete, perfektně si pochutnáte. Historie tohoto pokrmu se datuje až do středověku, kdy se jednalo o jídlo chudých, v rámci novověku se pomalu dostávalo i na stoly vyšší společnosti.
První pizza "Margherita" byla upečena pro stejnojmennou královnu v roce 1889. Pizzaiolo (pizzař) vytvořil pizzu s ingrediencemi, které měly připomínat italskou vlajku. Bazalka byla zelená, rajčatové sugo zase červené a mozzarella symbolizovala bílou. Pokrm si svou jednoduchostí a výtečnou chutí získal nejen královnu, ale postupně i celý svět.
Michaela Váňová
Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).
Pizza, jak ji neznáte
Pizza fritta - tedy smažená pizza. Menší kus těsta je i s náplní přeložen do kapsy, která se následně usmaží. V centru města na ni narazíte na každém rohu, jedná se o velmi oblíbený street food.
Calzone - v překladu tzv. punčoška či nohavice, je tvarem podobná předchozí verzi pizzy. Také se jedná o přehnuté naplněné těsto, tentokrát je ale klasicky upečené.
Montanare - menší bochánky, které se usmaží a následně dozdobí dalšími ingrediencemi.
Tip: Výbornou pizzu mají v jakékoliv pobočce Sorbillo, vyzkoušet můžete i Antica pizzeria Prigiobbo.
Další speciality z neapolské kuchyně
Ze sladkých specialit musíme zmínit třeba sfogliattelle, které se jí obvykle třeba k snídani. Křupavé těsto je naplněné lahodnou ricottou.
Další volbou by mohl být opilý dezert babà, který je namočený v rumu. Oba dezerty najdete v každé kavárně v mnoha variantách - se šlehačkou i ovocem.
Mezi další místní speciality se řadí pasta genovese. I přesto, že byste ji podle jména možná očekávali ve městě Janov (Genova), jedná se o neapolský recept na ragu s mletým masem a cibulí.
Neapolitánci jsou velkými milovníky smažených jídel. Pokud jim holdujete taky, dejte si coppo (kornout) s mixem smažených sýrů, těstovin, zeleniny či kuliček z rýže.
Nezapomeňte také, že se nacházíte přímo u moře. Pokud tedy sáhnete po pokrmu s mořskými plody, nebudete litovat.
Tip: Zkuste spaghetti s mušlemi v La riviera di Parthenope.
Z letiště si vezměte autobus nebo sdílené taxi
Letiště se nachází nedaleko od města a letenky nebývají drahé. Z letiště se pohodlně dostanete buď autobusem, nebo sdíleným taxíkem, který vás vyjde na stejné peníze a je rychlejší. Sdílené taxi staví kousek od vchodu cestou k autobusu.
Nejlepším obdobím pro návštěvu Neapole je jaro či podzim, teploty bývají přívětivé, pohybují se kolem 20 stupňů. Navíc - v hlavní sezoně bývá víc rušno i draho.
Pro přesun ve městě doporučujeme metro, které je spolehlivé a levné. Jako v každé velké metropoli si ale dávejte pozor na kapsáře a hlídejte si svoje věci.
"Vidět Neapol a zemřít"
Víte proč se říká "vidět Neapol a zemřít"? Mohli byste se domnívat, že za slavným rčením se skrývá krása města, blízkost sopky nebo dosažení nějaké životní mety. Ale není tomu tak!
Historie napovídá, že jakožto přístavní město byla Neapol často poslední destinací řady plaveb. Nebo zde námořníci zastavili, aby přečkali pár dní před další dlouhou plavbou. Během pobytu si námořníci krátili dlouhou chvíli se společnicemi. Od těch si často odvezli jako dárek nějakou pohlavní nemoc. Řada z nich byla v minulosti smrtelná.