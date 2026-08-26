Lidé utíkali marně. Hrozivý sesuv půdy spustil bleskovou povodeň, ze záběrů mrazí

Nepálská policie našla po ničivé povodni na hranici s Tibetem 157 mrtvých, celkový počet obětí tak stoupl na nejméně 160, uvedla agentura AFP. Podle předběžných údajů se na čínské straně hranice kromě tří mrtvých pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích se nyní konají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných.
„V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že mezi pohřešovanými jsou čeští občané,“ uvedlo české velvyslanectví v Dillí. Situaci podle něj průběžně sleduje a společně s místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci ověřuje dostupné informace.
Snímky ověřené BBC zachycují, jak voda v nepálském městě strhla most a několik vícepatrových budov. Řeka se náhle výrazně rozvodnila a strhla také stromy a další objekty podél břehu. Na záběrech pořízených po povodni jsou vidět zničené nebo částečně zřícené budovy, z nichž některé pokrývá silná vrstva bahna.
Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí na severu Nepálu. Rozvodněná řeka Sun Kosi odnesla podle úřadů celé vesnice, domy i části infrastruktury. Záchranáři zatím na nepálské straně hranice zachránili 12 lidí, pátrání po pohřešovaných pokračuje.
Mezi nezvěstnými je také 13 příslušníků ozbrojených policejních jednotek. S desítkami dalších policistů se zatím nepodařilo navázat spojení.
Nepál očekává obrovské ztráty
Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média podle serveru BBC hovoří o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají „obrovské ztráty“.
Nepálský premiér Balendra Šáh svolal mimořádné zasedání vlády a do postižených oblastí vyslal záchranné týmy, policii a armádu. Úřady vyzvaly obyvatele žijící v okolí řek, aby se přesunuli do bezpečnějších míst a připravili se na další záplavy.
Silné záplavy zasáhly také tibetskou oblast Šigace. Poškozené jsou silnice a přerušené dodávky elektřiny. Úřady varují před dalšími záplavami a vyzývají obyvatele v okolí řek k přesunu do bezpečí. Rozsah katastrofy zatím není jasný. Nepálští představitelé očekávají další oběti.
Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu lidí a místopředseda vlády Čang Kuo-čching podle Nové Číny míří do postižené oblasti.
Řeka Sun Kosi pramení v Tibetu a protéká Nepálem, zatímco řeka Tríšuli protéká oblastí zasaženou povodněmi dále na jih. Obdobné záplavy oblast zasáhly i loni, kdy zemřelo devět lidí a dalších 24 se pohřešovalo. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu.