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Zahraničí

Lidé utíkali marně. Hrozivý sesuv půdy spustil bleskovou povodeň, ze záběrů mrazí

V Nepálu se pohřešují stovky cestovatelů. Mezi 291 nezvěstnými jsou cizinci

Jan Bezucha
Jakub Kopřiva
Jan Bezucha
Jakub Kopřiva
Jan Bezucha,Jakub Kopřiva,ČTK
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Nepálská policie našla po ničivé povodni na hranici s Tibetem 157 mrtvých, celkový počet obětí tak stoupl na nejméně 160, uvedla agentura AFP. Podle předběžných údajů se na čínské straně hranice kromě tří mrtvých pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích se nyní konají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných.

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„V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že mezi pohřešovanými jsou čeští občané,“ uvedlo české velvyslanectví v Dillí. Situaci podle něj průběžně sleduje a společně s místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci ověřuje dostupné informace.

Kamerový systém CCTV zachytil ničivý okamžik, kdy přístav Gyirong na čínsko-nepálské hranici zasáhl sesuv půdy a následná blesková povodeň. | Video: Reuters

Snímky ověřené BBC zachycují, jak voda v nepálském městě strhla most a několik vícepatrových budov. Řeka se náhle výrazně rozvodnila a strhla také stromy a další objekty podél břehu. Na záběrech pořízených po povodni jsou vidět zničené nebo částečně zřícené budovy, z nichž některé pokrývá silná vrstva bahna.

Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí na severu Nepálu. Rozvodněná řeka Sun Kosi odnesla podle úřadů celé vesnice, domy i části infrastruktury. Záchranáři zatím na nepálské straně hranice zachránili 12 lidí, pátrání po pohřešovaných pokračuje.

A survivor is transported to a safer place in a JCB following a flash flood at Trishuli, Nepal
Nuwakot, Nepál – Přeživší bleskové povodně v oblasti Trishuli je na nakladači JCB odvážen do bezpečí. Foto: Reuters

Mezi nezvěstnými je také 13 příslušníků ozbrojených policejních jednotek. S desítkami dalších policistů se zatím nepodařilo navázat spojení.

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Nepál očekává obrovské ztráty

Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média podle serveru BBC hovoří o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají „obrovské ztráty“.

Nepálský premiér Balendra Šáh svolal mimořádné zasedání vlády a do postižených oblastí vyslal záchranné týmy, policii a armádu. Úřady vyzvaly obyvatele žijící v okolí řek, aby se přesunuli do bezpečnějších míst a připravili se na další záplavy.

Silné záplavy zasáhly také tibetskou oblast Šigace. Poškozené jsou silnice a přerušené dodávky elektřiny. Úřady varují před dalšími záplavami a vyzývají obyvatele v okolí řek k přesunu do bezpečí. Rozsah katastrofy zatím není jasný. Nepálští představitelé očekávají další oběti.

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Řeka Sun Kosi pramení v Tibetu a protéká Nepálem, zatímco řeka Tríšuli protéká oblastí zasaženou povodněmi dále na jih. Obdobné záplavy oblast zasáhly i loni, kdy zemřelo devět lidí a dalších 24 se pohřešovalo. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu.

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