Video: výbuch přímo mezi auty. Ruský dron zasáhl klíčový most v Kyjevě

Nejdřív běžný provoz. Pak exploze, obrovský záblesk a sloup černého kouře. Ruský dron v neděli zasáhl Severní most v Kyjevě ve chvíli, kdy po něm projížděla auta. Podle starosty Vitalije Klička byli zraněni dva lidé. Útok přišel v den, kdy do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř Friedrich Merz.
Na videu je zachycen okamžik, který trvá jen několik vteřin. Po mostě proudí auta. Nic nenasvědčuje tomu, co přijde. Pak udeří dron. Z místa vyšlehnou mohutné plameny a nad vozovkou se objeví hustý černý kouř. Auta se snaží ujet co nejrychleji pryč.
Terčem se stal Severní most, jedna z důležitých spojnic přes Dněpr. Pro Kyjev přitom nejde o ledajakou komunikaci. Řeka rozděluje metropoli na pravý a levý břeh a mosty jsou jejími hlavními tepnami. Rusko na ně v posledních dnech útočí opakovaně.
Dvakrát během několika dní
Severní most se stal terčem už podruhé během několika dní. Ještě intenzivnější útoky podle agentury Reuters v uplynulém týdnu směřovaly na Jižní most. Ten byl podle ukrajinských představitelů zasažen hned pětkrát během necelých 24 hodin. Most přitom neslouží pouze automobilům, ale také kyjevskému metru.
Útoky mají na město praktický dopad. Doprava musela být na některých místech omezena nebo úplně zastavena. Kvůli poškození teplovodů se některé čtvrti ocitly bez dodávek teplé vody.
Ukrajinští představitelé tvrdí, že cílem ruské kampaně je narušit spojení mezi oběma břehy Dněpru. V krajním případě by opakované zásahy mohly Kyjev prakticky rozdělit na dvě části. Na pravém břehu se nachází mimo jiné vládní čtvrť a řada institucí a firem. Levý břeh je výrazně obytnější a žijí tam statisíce lidí.
Kyjev chystá náhradní spojení
Ukrajinské úřady už proto připravují varianty pro případ, že by útoky pokračovaly a některý z mostů byl vážně poškozen. Ve hře jsou alternativní přechody přes Dněpr, včetně pontonových mostů nebo náhradní trajektové dopravy. Cílem je udržet obě poloviny města propojené i v případě, že běžné mosty přestanou plnit svůj účel.
Rusko přitom tvrdí, že útočí na vojenský cíl. Jeho ministerstvo obrany uvedlo, že Severní most slouží k přepravě vojáků a vojenské techniky.
Úder na Severní most přišel v mimořádně citlivý okamžik. Do Kyjeva v neděli dorazil německý kancléř Friedrich Merz, který přijel vyjádřit podporu Ukrajině a přislíbil další miliardovou injekci ukrajinské armádě.
Moskva v útocích hodlá pokračovat
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že zesílí údery na vojenské a vojensko-průmyslové objekty i související infrastrukturu v Kyjevě a dalších částech Ukrajiny.
Nová vlna útoků přichází v době, kdy Ukrajina otevřeně hrozí dalšími údery na ruskou energetickou infrastrukturu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Reuters uvedl, že Kyjev chce pokračovat v útocích na ruské ropné rafinerie.
„Musíme reagovat všemi prostředky, které máme,“ řekl Zelenskyj s tím, že pokud Rusko útočí na ukrajinskou energetiku, Ukrajina bude útočit na ruské zdroje příjmů.
Americký prezident Donald Trump přitom Ukrajinu před útoky na ruskou ropnou infrastrukturu varoval. Podle něj přispívají k růstu světových cen ropy.