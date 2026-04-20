Video: USA udeřily na íránskou loď. Teherán mluví o „pirátství“

Posádka lodě šest hodin varování ignorovala, torpédoborec Spruance následně vyřadil pohon lodi střelbou několika ran z lodního kanonu. Video: Centcom
Napětí v Perském zálivu dramaticky vzrostlo. Americké námořnictvo palbou vyřadilo z provozu íránskou nákladní loď a „mariňáci“ ji následně obsadili přímo z vrtulníků. Incident v Ománském zálivu, zachycený na videu zveřejněném velením CENTCOM, vyvolal ostrou reakci Teheránu, který obvinil USA z porušení příměří a pohrozil odvetou.
Američtí mariňáci 19. dubna obsadili nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou poté, co plavidlo ignorovalo výzvy k zastavení a pokusilo se prorazit námořní blokádu. Torpédoborec amerického námořnictva následně vypálil na loď a vyřadil její pohonný systém.
Záběry zveřejněné o den později ukazují dramatický výsadek vojáků z vrtulníků přímo na palubu znehybněné lodi v mezinárodních vodách Ománského zálivu. Americké velení potvrdilo, že „mariňáci“ následně převzali kontrolu nad plavidlem a začali prověřovat jeho náklad.
Írán označil zásah za „ozbrojené pirátství“ a pohrozil odvetou. Incident navíc přichází jen několik dní před koncem křehkého příměří a v době, kdy je napětí kolem Hormuzského průlivu a globálních dodávek ropy na maximu.