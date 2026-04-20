20. 4. Marcela
Video: USA udeřily na íránskou loď. Teherán mluví o „pirátství“

Posádka lodě šest hodin varování ignorovala, torpédoborec Spruance následně vyřadil pohon lodi střelbou několika ran z lodního kanonu. Video: Centcom

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Napětí v Perském zálivu dramaticky vzrostlo. Americké námořnictvo palbou vyřadilo z provozu íránskou nákladní loď a „mariňáci“ ji následně obsadili přímo z vrtulníků. Incident v Ománském zálivu, zachycený na videu zveřejněném velením CENTCOM, vyvolal ostrou reakci Teheránu, který obvinil USA z porušení příměří a pohrozil odvetou.

Američtí mariňáci 19. dubna obsadili nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou poté, co plavidlo ignorovalo výzvy k zastavení a pokusilo se prorazit námořní blokádu. Torpédoborec amerického námořnictva následně vypálil na loď a vyřadil její pohonný systém.

A view of Iranian-flagged cargo ship Touska as USS Spruance (DDG 111) conduts its interception in a location given as the north Arabian Sea
Spruance nařídil evakuaci strojovny. Následně vyřadil pohon lodi střelbou několika ran z lodního kanonu MK 45 ráže 5 palců přímo do strojovny.Foto: CENTCOM

Záběry zveřejněné o den později ukazují dramatický výsadek vojáků z vrtulníků přímo na palubu znehybněné lodi v mezinárodních vodách Ománského zálivu. Americké velení potvrdilo, že „mariňáci“ následně převzali kontrolu nad plavidlem a začali prověřovat jeho náklad.

A helicopter carries U.S. Marines from the amphibious assault ship USS Tripoli at an unknown location
Mariňáci seskočili na palubu íránské lodi 19. dubna poté, co torpédoborec Spruance vyřadil pohon íránské lodi Touska.Foto: CENTCOM

Írán označil zásah za „ozbrojené pirátství“ a pohrozil odvetou. Incident navíc přichází jen několik dní před koncem křehkého příměří a v době, kdy je napětí kolem Hormuzského průlivu a globálních dodávek ropy na maximu.

Mohlo by vás zajímat: Smrtonosný náklad vezou až z USA. Neviditelní vzdušní obři jsou opět v akci

Americké bombardéry B-1 startují z USA na noční bombardování v hloubce iránského území. | Video: U.S. Central Command
