VIDEO: United Airlines odhalily hvězdy a pruhy: speciální nátěr k 250. výročí

V létě se na obloze objeví dvě letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle nichž bude sedm červených a bílých pruhů. Speciální nátěr, který společnost představila u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států, bude zdobit stroje typu Boeing 787-10 a Boeing 737-800, napsal web stanice CNN.
"United Airlines hraje klíčovou roli při šíření (americké) kultury a tradic po celém světě," uvedl generální ředitel společnosti Scott Kirby při odhalení nového designu v hangáru na Dullesově letišti ve Washingtonu.
United Airlines je třetí leteckou společností, která letos před oslavami červencového Dne nezávislosti představila speciální design letadel. Na začátku roku to byly také American Airlines a Southwest Airlines: u první zmíněné se jedná o bílé letadlo s americkou vlajkou na ocase a číslicí 250, zatímco u druhé o modro-bílo-červené letadlo s hvězdami, dlouhými pruhy a letopočtem 1776, datem vzniku USA.
Letadlo Freedom plane (Letadlo svobody) na základě partnerství mezi společností Boeing a ministerstvem dopravy v současnosti absolvuje turné, během něhož přepravuje několik amerických zakládajících dokumentů do muzeí po celé zemi.
"V době, kdy jsme někdy trochu rozděleni, nás narozeniny této skvělé země sjednocují," řekl ministr dopravy Sean Duffy.
Mohlo by vás zajímat: Zápasníci v Bílém domě
Armáda USA zasáhla další loď, viní ji za účast v obchodu s drogami
Americká armáda oznámila další zásah lodi ve východní části Tichého oceánu, kterou označila za zapojenou do obchodu s drogami. Během akce byl zabit jeden člověk, další dva přežili, uvedlo v noci na středu na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední i Jižní Americe.
„Jako chamtivé dítě.“ Ronaldo zdrojem obav, vzpomínka na podivné události straší
Očekávaný start Portugalska do světového šampionátu je konečně tady. Téma číslo jedna? Cristiano Ronaldo. Jednačtyřicetiletá fotbalová legenda má být znovu v základní sestavě národního týmu, což mezi Portugalci vzbuzuje vášnivé dohady i obavy, aby to nedopadlo podobně jako před dvěma lety. Ta vzpomínka je stále až příliš živá.
V Rakousku přitvrdí za volantem. Zvýšením pokut chtějí zalátat díry v rozpočtu, zní kritika
Rakouská vláda chce od příštího ledna zpřísnit pokuty za dopravní přestupky. Změny zdůvodňuje vyšší nehodovostí. Autoklub ÖAMTC ale tvrdí, že kabinet si chce novými sazbami pomoci i k lepšímu rozpočtu. Ekologická organizace Verkehrsclub Österreich naopak říká, že navržené postihy jsou stále příliš mírné.
ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku
Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.