Přeskočit na obsah
Benative
17. 6. Adolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

VIDEO: United Airlines odhalily hvězdy a pruhy: speciální nátěr k 250. výročí

ČTK

V létě se na obloze objeví dvě letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle nichž bude sedm červených a bílých pruhů. Speciální nátěr, který společnost představila u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států, bude zdobit stroje typu Boeing 787-10 a Boeing 737-800, napsal web stanice CNN.

FILE PHOTO: United Airlines planes are seen at the tarmac at Newark International Airport in Newark, New Jersey
United Airlines je třetí leteckou společností, která letos před oslavami červencového Dne nezávislosti představila speciální design letadel.Foto: REUTERS
Reklama

"United Airlines hraje klíčovou roli při šíření (americké) kultury a tradic po celém světě," uvedl generální ředitel společnosti Scott Kirby při odhalení nového designu v hangáru na Dullesově letišti ve Washingtonu.

United Airlines je třetí leteckou společností, která letos před oslavami červencového Dne nezávislosti představila speciální design letadel. Na začátku roku to byly také American Airlines a Southwest Airlines: u první zmíněné se jedná o bílé letadlo s americkou vlajkou na ocase a číslicí 250, zatímco u druhé o modro-bílo-červené letadlo s hvězdami, dlouhými pruhy a letopočtem 1776, datem vzniku USA.

Související

Letadlo Freedom plane (Letadlo svobody) na základě partnerství mezi společností Boeing a ministerstvem dopravy v současnosti absolvuje turné, během něhož přepravuje několik amerických zakládajících dokumentů do muzeí po celé zemi.

"V době, kdy jsme někdy trochu rozděleni, nás narozeniny této skvělé země sjednocují," řekl ministr dopravy Sean Duffy.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Zápasníci v Bílém domě

Donald Trump oslavil 80. narozeniny netradičně. Na trávníku Bílého domu uspořádal první turnaj UFC v historii prezidentského sídla, který se stal součástí oslav 250. výročí vzniku Spojených států. | Video: White House
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký torpédoborec USS Lassen
Americký torpédoborec USS Lassen
Americký torpédoborec USS Lassen

Armáda USA zasáhla další loď, viní ji za účast v obchodu s drogami

Americká armáda oznámila další zásah lodi ve východní části Tichého oceánu, kterou označila za zapojenou do obchodu s drogami. Během akce byl zabit jeden člověk, další dva přežili, uvedlo v noci na středu na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední i Jižní Americe.

Reklama
France G7 Summit
France G7 Summit
France G7 Summit

ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.

Reklama
Reklama
Reklama