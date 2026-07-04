VIDEO: Ukrajinci udeřili na Petrohrad, zasáhli přístav. Hoří ropný terminál

Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly podle agentur Reuters a AFP ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál.
Ruské síly podle úřadů sestřelily nad oblastí 72 dronů. Zásah ruských ropných a vojenských zařízení poblíž Petrohradu potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly naftovou infrastrukturu přístavu, která generuje příjmy pro ruskou válku, a došlo také k úspěšným útokům na Kronštadt – důležitý vojenský cíl, napsal Zelenskyj na síti X s tím, že cíle ukrajinských útoků jsou vzdáleny 850 km od jeho země.
"Technické následky byly vyřešeny. Nejsou žádné oběti," napsal naopak petrohradský gubernátor Beglov na sociálních sítích po ukrajinském útoku. Podle ruskojazyčného servisu BBC na sociálních sítích kolují videa rozsáhlého požáru poblíž petrohradského terminálu.
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko uvedl, že ukrajinské drony útočily také na přístav Vysock, který leží asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. V tomto přístavu se nakládá ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn, píše Reuters.
Jižně od Petrohradu gubernátor Pskovské oblasti Michail Vedernikov uvedl, že během noci bylo sestřeleno více než 30 dronů. Hlásil menší škody a zranění, mimo jiné v továrně ve městě Velikije Luki.
Ruské ministerstvo obrany podle ruskojazyčné BBC informovalo, že celkově dnes v noci jejich protivzdušná obrana sestřelila 389 ukrajinských dronů.
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