Přeskočit na obsah
Benative
4. 7. Prokop
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

VIDEO: Ukrajinci udeřili na Petrohrad, zasáhli přístav. Hoří ropný terminál

Zahraničí,ČTK

Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly podle agentur Reuters a AFP ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál.

Hoří ropný terminál v Petrohradu
Hoří ropný terminál v PetrohraduFoto: X / Volodymyr Zelenskyj
Reklama

Ruské síly podle úřadů sestřelily nad oblastí 72 dronů. Zásah ruských ropných a vojenských zařízení poblíž Petrohradu potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly naftovou infrastrukturu přístavu, která generuje příjmy pro ruskou válku, a došlo také k úspěšným útokům na Kronštadt – důležitý vojenský cíl, napsal Zelenskyj na síti X s tím, že cíle ukrajinských útoků jsou vzdáleny 850 km od jeho země.

"Technické následky byly vyřešeny. Nejsou žádné oběti," napsal naopak petrohradský gubernátor Beglov na sociálních sítích po ukrajinském útoku. Podle ruskojazyčného servisu BBC na sociálních sítích kolují videa rozsáhlého požáru poblíž petrohradského terminálu.

Související

Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko uvedl, že ukrajinské drony útočily také na přístav Vysock, který leží asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. V tomto přístavu se nakládá ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn, píše Reuters.

Reklama
Reklama
Související

Jižně od Petrohradu gubernátor Pskovské oblasti Michail Vedernikov uvedl, že během noci bylo sestřeleno více než 30 dronů. Hlásil menší škody a zranění, mimo jiné v továrně ve městě Velikije Luki.

Ruské ministerstvo obrany podle ruskojazyčné BBC informovalo, že celkově dnes v noci jejich protivzdušná obrana sestřelila 389 ukrajinských dronů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.

Víme, kdo poletí s prezidentem do Ankary. V delegaci zůstalo jen pár jmen 

Po týdnech sporů mezi Hradem a vládou je několik dní před summitem NATO v Ankaře alespoň konečně jasné, kdo bude prezidenta Petra Pavla doprovázet. Zatímco ještě před několika dny se obě strany přely nejen o prezidentovu účast, ale i o počet lidí, které si může vzít s sebou, podle informací Aktuálně.cz už má Hrad zřejmě finální podobu svého týmu.

Jan Cina v roli drag queen Chica Checa. „Postavu, drag, své superdruhé já, si můžete stvořit podle sebe. Je to svoboda, zábava a spousta práce,“ říká herec.
Jan Cina v roli drag queen Chica Checa. „Postavu, drag, své superdruhé já, si můžete stvořit podle sebe. Je to svoboda, zábava a spousta práce,“ říká herec.
Jan Cina v roli drag queen Chica Checa. „Postavu, drag, své superdruhé já, si můžete stvořit podle sebe. Je to svoboda, zábava a spousta práce,“ říká herec.

Cina jako drag queen a Tomicová v roli matky. Vary uvítají dojemný film Chicha Checa

V Hlavní soutěži MFF Karlovy Vary se v sobotu 4. července představí melancholická komedie Chica Checa režiséra Šimona Holého. Film diváky zve do světa venkovské pošťačky Zdeny a jejího syna Lukáše, jehož návrat domů odhalí dlouho střežené tajemství. V hlavních rolích excelují Pavla Tomicová a Jan Cina. Do českých kin snímek vstoupí 20. srpna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama