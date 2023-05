Video: „To na nás padá z našeho vrtulníku?“ Zmatení Rusové nechápou dění v Bělgorodu

Ruský vrtulník vyhazuje na vesnici s ruskými obyvateli tepelné návnady, aby ho nezasáhla protiletadlová střela. Záběr z obce Rakitnoje, která leží u hranic s Ukrajinou v Bělgorodské oblasti, doprovázely zprávy světových agentur, že zde útočily jednotky, které do tohoto ruského regionu pronikly z Ukrajiny. Na dalším záběru provedl pilot helikoptéry to samé v sousední vesnici Krasnaja Jaruga.

Na záběrech, které 22. května natočil místní obyvatel, jenž si přál zůstat v anonymitě, je vidět, jak letoun v Rakitnoje shazuje něco, co jsou patrně tepelné návnady, píše agentura Reuters. Ve videu je slyšet ženské hlasy, které vykřikují: "Co to je? Já netuším!"

Video vyvolalo na internetu rozruch. Jeden z uživatelů uvedl: "To ruský vrtulník shazuje nástrahy na svoje privátní území, aby protiletadlová raketa nevletěla do něj, ale do civilistů?" "Pokud to z takové výšky spadne na dům, pak je podle mě vysoká pravděpodobnost, že něco zapálí," psal podle agentury další člověk. "Na civilistech jim nezáleží," dodal v příspěvku třetí.

Ruští vyšetřovatelé zatím zahájili vyšetřování pro podezření z terorismu a tvrdili, že přeshraniční útok provedly ukrajinské ozbrojené skupiny. Ruské ministerstvo obrany v úterý 23. května tvrdilo, že se podařilo zatlačit zbytky jednotek zpět na Ukrajinu. Více než 70 útočníků byl zabito, citovala agentura Reuters z prohlášení ministerstva. Podobné zprávy z bojiště ale není možné nezávisle ověřit.

Jak na twitteru uvedl zpravodaj listu Financial Times na Ukrajině Christopher Miller, podařilo se mu spojit s Denisem Nikitinem, který velí Ruskému dobrovolnickému sboru, jedné z jednotek, které se diverzní akce účastní. A podle něj operace v Bělgorodu stále pokračuje. Sama Ukrajina popřela, že by měla s těmito událostmi cokoli společného, a uvedla, že za nimi stojí ruští partyzáni.