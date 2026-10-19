Video: Rusové zaútočili na vlastního vojáka. Chtěl se vzdát

Vylezl ze zákopu s rukama nad hlavou a mával bílou látkou, aby dal najevo, že se vzdává. Místo zajetí ho ale podle ukrajinské armády zasáhl dron jeho vlastních jednotek. Zraněného Rusa nakonec z bojiště evakuovali právě ti, proti nimž ještě před chvílí bojoval.
Dramatické záběry ukazují syrovou a krutou realitu války. Záchrannou operaci zachycuje video, na které ve čtvrtek upozornil ukrajinský zpravodajský web UA.NEWS.
Záběry ukazují ruského vojáka, který opouští podzemní úkryt a s rukama nahoře se snaží dát najevo, že už nechce bojovat. Ukrajinští operátoři ho chtějí pomocí dronu navést do bezpečí. Podle 42. samostatné mechanizované brigády zasáhli Rusové a jejich FPV dron vzdávajícího se vojáka zranil.
Ukrajinská brigáda tvrdí, že ruský stroj zaútočil na vlastního vojáka právě ve chvíli, kdy se pokoušel vzdát protivníkovi. Okolnosti útoku se ovšem nepodařilo nezávisle ověřit.
Incidentu podle ukrajinské strany předcházelo ostřelování ruského postavení. Poté co ukrajinští operátoři zničili nepřátelský kryt, se jednomu z vojáků podařilo uniknout. Rozhodl se vzdát, jenže místo v bezpečí skončil zraněný na bojišti.