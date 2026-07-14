VIDEO: Přežil střet s bizonem, a ještě si z něj dělal legraci. Dědeček má o čem vyprávět

Poklidná večerní procházka v Yellowstonském národním parku se během několika sekund změnila v boj o život. Rozzuřený bizon zaútočil na turistu, pronásledoval ho kolem stromu a pak ho vymrštil zhruba 2,5 metru do vzduchu. Muž utrpěl několik zlomenin, přesto si podle svědků i při čekání na záchranáře dokázal zachovat smysl pro humor.
Carl Isom-McDaniel se stal obětí útoku bizona v kempu Bridge Bay poblíž Yellowstonského jezera. Zvíře podle svědků už předtím ohrožovalo další návštěvníky a s největší pravděpodobností bylo agresivní kvůli probíhajícímu období páření.
Fotograf Mike MacLeod, který dramatickou událost zachytil, uvedl, že turista ani jeho vnuk zvíře nijak neprovokovali. Podle něj se jen ocitli ve špatný čas na špatném místě. Přestože McDaniel utrpěl několik zlomenin, po celou dobu byl při vědomí a čekání na sanitku si krátil vtipkováním.
Správa Yellowstonského národního parku návštěvníky opět upozornila, že od bizonů mají držet odstup nejméně 23 metrů. Právě v období páření, které se kryje s vrcholem turistické sezony, bývají tato mohutná zvířata nejnebezpečnější.