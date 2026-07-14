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Zahraničí

VIDEO: Přežil střet s bizonem, a ještě si z něj dělal legraci. Dědeček má o čem vyprávět

Obří bizon v Yellowstonu zaútočil na turistu a vymrštil ho téměř 2,5 metru do vzduchu.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Poklidná večerní procházka v Yellowstonském národním parku se během několika sekund změnila v boj o život. Rozzuřený bizon zaútočil na turistu, pronásledoval ho kolem stromu a pak ho vymrštil zhruba 2,5 metru do vzduchu. Muž utrpěl několik zlomenin, přesto si podle svědků i při čekání na záchranáře dokázal zachovat smysl pro humor.

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Carl Isom-McDaniel se stal obětí útoku bizona v kempu Bridge Bay poblíž Yellowstonského jezera. Zvíře podle svědků už předtím ohrožovalo další návštěvníky a s největší pravděpodobností bylo agresivní kvůli probíhajícímu období páření.

Obří bizon zaútočil na turistu a vymrštil ho téměř 2,5 metru do vzduchu.
Obří bizon zaútočil na turistu a vymrštil ho téměř 2,5 metru do vzduchu.Foto: Reuters

Fotograf Mike MacLeod, který dramatickou událost zachytil, uvedl, že turista ani jeho vnuk zvíře nijak neprovokovali. Podle něj se jen ocitli ve špatný čas na špatném místě. Přestože McDaniel utrpěl několik zlomenin, po celou dobu byl při vědomí a čekání na sanitku si krátil vtipkováním.

Carl Isom-McDaniel utrpěl v pátek večer v Yellowstonském národním parku několik zlomenin při střetu s bizonem.
Carl Isom-McDaniel utrpěl v pátek večer v Yellowstonském národním parku několik zlomenin při střetu s bizonem.Foto: Carl McDaniel / Facebook

Správa Yellowstonského národního parku návštěvníky opět upozornila, že od bizonů mají držet odstup nejméně 23 metrů. Právě v období páření, které se kryje s vrcholem turistické sezony, bývají tato mohutná zvířata nejnebezpečnější.

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