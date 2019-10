Přímý přenos: Poprvé v historii. Vně vesmírné stanice pracuje čistě ženský tým

Poprvé v historii Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pracuje vně orbitálního komplexu pouze ženský tým. Americké astronautky Christina Kochová a Jessica Meirová mají za úkol nahradit regulátor napájení, který uplynulý víkend vypověděl službu. Letové středisko výstup mimo stanici naplánovalo na 5,5 hodiny.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na Twitteru informoval, že Kochová a Meirová zahájily pracovní směnu ve 13:38 SELČ, kdy provoz skafandrů přepnuly na bateriový provoz.

Dění můžete sledovat živě ZDE.

Oběma astronautkám pomáhají ze stanice Ital Luca Parmitano a Američan Andrew Morgan. Parmitano, který je velitelem ISS, obsluhuje robotickou paži Canadarm2 a Morgan má na starosti dohled nad přechodovou komorou a správnou funkčností skafandrů. Pomocí zmíněné paže se Kochová a Meirová přesunou k místu, kde je regulátor umístěn.

To, že regulátor nefunguje správně, odborníci zjistili, když se pokusili zprovoznit nově připojené baterie k napájecímu systému. Baterie astronauti mění od loňského roku za nové a výkonnější lithium-iontové. Kvůli nynější závadě se americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) rozhodl obnovu baterií dočasně pozastavit.

Výstup Kochové a Meirové byl dlouhodobě připravovaný, původně obě astronautky ale měly vystoupit do volného prostoru za týden v pondělí, a to právě kvůli bateriím. Jejich směna ale byla uspíšena a změněna na opravu regulátoru. Inženýrům NASA také astronautky pomohou zjistit příčinu problému, neboť je to po výměně baterií již druhá závada na tomto zařízení.

"Když máte jednu závadu, řeknete si, že je to zajímavé, když ale máte dvě, tak zastavíte a zamyslíte se nad tím," vysvětlil Kenny Todd z vedení mise ISS. Dodal, že jakmile odborníci zjistí důvod opakované závady, bude posádka stanice s výměnami baterií pokračovat.