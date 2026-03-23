Video: Osudné sekundy na letišti v New Yorku. Nejdřív povolení, pak náraz

Tragická nehoda ochromila jedno z nejrušnějších letišť v USA. Při nočním přistání se regionální letadlo Air Canada srazilo s hasičským vozem přímo na ranveji LaGuardia. Dva piloti zemřeli, desítky lidí utrpěly zranění a provoz letiště se zastavil.
Krátce před půlnocí se na newyorském letišti LaGuardia odehrála dramatická kolize. Letoun Air Canada Express typu Bombardier CRJ-900, přilétající z Montréalu se 72 cestujícími a čtyřčlennou posádkou, při přistání narazil do hasičského vozu, který zasahoval u jiného incidentu na dráze 4.
Náraz při rychlosti zhruba 48 km/h měl fatální následky, pilot i druhý pilot zemřeli. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. V hasičském voze byli policisté, z nichž dva skončili v nemocnici se zlomeninami, jejich stav je stabilizovaný.
Snímky z místa ukazují letadlo s výrazně poškozenou přídí, která zůstala vychýlená vzhůru. Co přesně vedlo ke srážce, zatím není jasné. Podle záznamu komunikace řídící věž nejprve povolila hasičskému vozu přejet dráhu, vzápětí mu ale nařídila zastavit, o několik sekund později došlo ke střetu.
Federální úřad pro letectví (FAA) letiště LaGuardia po nehodě uzavřel do pondělních 14:00 místního času. Celkem 18 letů bylo odkloněno nebo se vrátilo na místo odletu. Okolí letiště mezitím ochromily uzavírky silnic, dopravní komplikace a masivní nasazení záchranných složek.
Vyšetřování nehody nyní vedou americké úřady včetně Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB). LaGuardia přitom patří mezi nejvytíženější letiště v zemi, ročně odbaví přes 30 milionů cestujících.