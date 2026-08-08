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Video: Operaci přerušilo náhlé zemětřesení. Drastické záběry vedly k těžko uvěřitelnému konci

Smrtící zemětřesení udeřilo uprostřed operace. Nemocnice zveřejnila záběry s těžko uvěřitelným koncem

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka

Stačilo několik vteřin a z běžné operace se stala scéna jako z katastrofického filmu. Japonští lékaři zahájili operaci pacienta právě ve chvíli, kdy se celý operační sál a jeho mobiliář začaly nekontrolovatelně kývat.

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V japonské všeobecné nemocnici Kamomoto probíhal standardní provoz. Poté ale udeřilo nečekané zemětřesení. Zveřejněné záběry z bezpečnostní kamery zachytily drama na operačním sále.

Na videu je vidět operující zdravotníky, jak se sklání nad pacientem. Obraz se ale naráz začne divoce zmítat, světla problikávají a lékaři se rozbíhají k „otevřenému“ pacientovi ležícímu na operačním stole.

Video: Silné zemětřesení o magnitudu 7,1 zasáhlo jihozápad Japonska.

Silné zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo jihozápad Japonska. | Video: X/EmergencyStream

Dva z nich operovaného zalehnou, aby jej zajistili. Jen pár vteřin poté na ně dopadají první kusy zdravotnického vybavení. Světla začnou zhasínat a otřesy ustávají až po několika vteřinách. Veškerý nábytek a vybavení se mezitím sesunou doprostřed místnosti okolo pacienta. Operační stůl ale zůstal díky pohotové reakci lékařů jediným nehybným bodem v celé místnosti.

Stejná situace se podle informací, které nemocnice zveřejnila tento týden a které v angličtině přinesl například deník The New York Times, odehrála na třech dalších operačních sálech. 

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„Naprostý chaos“ jen o stupeň slabší než katastrofa v Turecku

Mluvčí nemocnice Shotaro Yoshimara pro New York Times popsal situaci v nemocnici jako naprostý chaos. „Každý, kdo mohl, se musel okamžitě sebrat a naložit se situací, jak jen to šlo.“

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Mimořádně silné zemětřesení o magnitudu 6,8 zasáhlo prefekturu Kumamoto na nejjižnějším ostrově Kjúšú odpoledne 28. července tamějšího času.

Zemřelo během něj 38 lidí a zřítily se stovky budov. Pro srovnání: Ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii z roku 2023, při kterém podle potvrzených údajů z obou zemí zemřelo přes 60 tisíc lidí, dosáhlo magnituda 7,8.

Mezi oběťmi z Japonska ale naštěstí nebyl alespoň operovaný pacient z videa nemocniční kamery. Navzdory dramatičnosti záběrů operaci přežil. Stejně jako tři další lidé, kteří byli operováni ve chvíli, kdy zemětřesení udeřilo, jak potvrdil mluvčí nemocnice.

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Čtyřsetlůžková nemocnice v důsledku zemětřesení čelila následným výpadkům vody a proudu i návalu zraněných. Svou činnost v plném rozsahu obnovila jen týden po zemětřesení.

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