Video: Od smrti je dělily centimetry. Nová videa ukazují zkázu domu v Brooklynu

Matka se dvěma dětmi v obývacím pokoji, náhlý hluk a zeď řítící se přímo před nimi. Nově zveřejněné video zachycuje okamžiky dramatického zřícení domu v newyorském Brooklynu. Při neštěstí zemřelo osm lidí. Starosta Zohran Mamdani už přislíbil, že zodpovědné požene k odpovědnosti, na fasádě totiž byly patrné trhliny.
Pátrání v troskách domu v newyorském Brooklynu skončilo nalezením a identifikací osmi mrtvých. Na místě nyní pracují vyšetřovatelé. Na internetu se mezitím začala šířit dvě dramatická videa, která zřícení budovy ze 30. let minulého století zachycují.
První z videí zachycuje kolaps třípatrové budovy z chodby vedlejšího domu. Je pořízené na kameru zvonku u vstupních dveří jednoho z bytů. Ukazuje, jak se jedna z bočních zdí doslova oddělila od budovy a spadla do vedlejšího staveniště.
Druhé, ještě dramatičtější, je pořízené přímo v jednom z bytů inkriminované budovy. Ukazuje matku a dvě děti. Starší syn náhle vyskočí a rozbíhá se pryč od stěny pokoje. Jak popsala BBC, svědci kolapsu z ulice popsali ohromný hluk těsně před zhroucením budovy.
Pár vteřin nato se zeď hroutí. Přitom jen o pár desítek centimetrů mine mladší dítě sedící na zemi obývacího pokoje.
CBS informuje, že rodina z druhého videa vyvázla z kolapsu budovy naživu. Starší syn a žena skončili se zraněními v nemocnici. Zcela bez úhony vyvázl mladší syn, který seděl na podlaze.
Podezřelé trhliny
Budova se zhroutila ve středu ve čtyři odpoledne tamějšího času. Hasiči v pátek ráno ukončili pátraní s tím, že všech osm obětí nalezli a identifikovali.
Podle starosty města byli dva ze zabitých pracovníci z vedlejšího staveniště. Zbylé oběti pak obyvatelé, kteří se zrovna nacházeli v domě. Mezi potvrzenými zesnulými jsou i dvě děti.
„Byli to naši přátelé a sousedi. Rodiče, děti, mladé rodiny budující svůj život v našem městě a imigranti z Mexika, Kolumbie, Ekvádoru, Trinidadu a dalších míst,“ uvedl starosta New Yorku na tiskové konferenci k zahájení vyšetřování pádu budovy.
Vyšetřování pádu domu zatím nepřineslo žádné oficiální závěry, co pád budovy způsobilo. Starosta Mamdani ale dodal, že dosavadní informace jsou „neuvěřitelně znepokojující“.
Starosta podle CNN odkazoval na letošní report městského stavebního úřadu, který zaznamenal značné trhliny v severní fasádě budovy.
„Pokud je ve městě člověk nebo organizace, která nese díl viny na tom, co se stalo, budeme je hnát k odpovědnosti,“ dodal Mamdani