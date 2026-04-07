Video obletělo svět: Velikonoce u Trumpa se zvrhly, takový proslov nikdo nečekal

Prezident Donald Trump informuje novináře o vývoji v Íránu po boku své ženy a velikonočního zajíčka.
Velikonoční pondělí v Bílém domě bývá tradičně spojeno s dětským smíchem, velikonočními pochutinami a příjemnou atmosférou. Letos se však slavnostní „Easter Egg Roll“ proměnil v nečekaně bizarní podívanou, v níž se mísila velikonoční symbolika s ostrou politickou rétorikou a varováními před válkou.
Hlavní postavou byl prezident Donald Trump, který vystoupil před rodinami s dětmi čekajícími na zahájení tradičního kutálení vajíček. Po jeho boku stála první dáma Melania Trumpová a také postava v kostýmu velikonočního zajíčka. Právě jejich přítomnost a téměř nehybný výraz Trumpovy manželky dodávaly celé scéně zvláštní, místy až absurdní nádech. Velikonoční zajíček během proslovu párkrát váhavě zatleskal.
Velikonoční varování Íránu
Trump svůj projev zahájil relativně očekávaně, když připomněl náboženský význam Velikonoc jako „oslavy Ježíše“. Záhy však přešel do tónu známého z předvolebních mítinků.
„Před rokem – trochu déle – byla naše země mrtvá. Měli jsme vládu, která nevěděla, co sakra dělá,“ prohlásil prezident. V kontrastu s barevnou výzdobou, jarními květinami a veselou hudbou působila prezidentova slova o „mrtvé zemi“ nepatřičně.
Ještě výrazněji to působilo ve chvíli, kdy se Trump začal vyjadřovat k aktuálnímu konfliktu s Íránem. Přímo na velikonoční akci určené především dětem varoval, že Teherán by se měl vzdát, jinak ponese tvrdé důsledky.
Nebudou mít nic
„Nebudou mít žádné mosty. Nebudou mít žádné elektrárny. Nebudou mít vůbec nic,“ uvedl prezident. Podle jeho slov Spojené státy zvažují i razantnější kroky, včetně možnosti převzít kontrolu nad íránskými ropnými zdroji.
Velikonoční slavnost v Bílém domě přitom patří k nejdéle trvajícím americkým tradicím. „Easter Egg Roll“ se zde koná od roku 1878 a je jednou z mála příležitostí, kdy se prezidentský areál otevírá veřejnosti v neformálním duchu. Program obvykle zahrnuje hry pro děti, hudební vystoupení a setkání s prezidentem v odlehčené atmosféře.
Letošní ročník však ukázal, jak snadno se i tato apolitická událost může stát platformou pro politická sdělení. Trump během dne opakovaně útočil i na své domácí politické soupeře a využil příležitosti k připomenutí své agendy.