Video: Nejefektivnější zbraň Ukrajinců. Podívejte se na akce, které odřízly Krym a ochromily Záporoží

Drony Hornet se stávají nejefektivnější zbraní Ukrajinců. Podívejte se na akce, které odřízly Krym a ochromily Záporoží
Tento dron v rukou Ukrajinců odřízl Krym od zásobování a klíčové tepně okupovaného území vysloužil přezdívku „dálnice smrti“. Prakticky neviditelný, odolný vůči rušičkám, a přitom levný a masově vyráběný. Dron středního doletu Hornet z dílny firmy bývalého šéfa Googlu je zničující už v základu. Ukrajinci ho ale vylepšeními přímo na frontě proměnili v nejefektivnější zbraň pátého roku války.
Jen patnáct kilogramů těžký bezpilotní letoun unese pětikilovou nálož výbušnin. Vyjde na pouhých 5000 dolarů, přitom jej masová výroba dokáže chrlit v krátkém čase po tisících.
Doletí až do vzdálenosti 200 kilometrů. Před útokem přitom dokáže plachtit neuvěřitelně nízko a je tak pro protivzdušnou obranu prakticky nedostižný.
S těmito parametry představuje Hornet (v překladu sršeň – pozn. red.) nenápadného, ale mimořádně nebezpečného protivníka.
Momenty slávy zažívá především v posledních měsících. Ukrajinské brigády téměř denně plní své telegramové kanály dalšími a dalšími záběry úspěšných akcí. „Sršně“ posílají především na ruskou logistiku a největší úspěchy zatím hlásí z jihu Ukrajiny.
Z poloostrova ostrov
Právě Hornety totiž sehrály klíčovou roli při odříznutí Krymu, a to do té míry, že na poloostrově už týdny prakticky nejsou k dispozici pohonné hmoty a tenčí se i další kritické zásoby. S menší mediální pozorností ale likvidují i vojenskou logistiku Rusů v dalších okupovaných regionech, zejména v Záporoží.
Nejaktuálnější videa od ukrajinských brigád navíc ukazují, že podobné údery jsou stále častější také v okolí Rusy okupovaného Doněcku.
Modus operandi je stále stejný. Ukrajinci sledují klíčové dopravní tepny a na zásobovací vozy, cisterny i jednotlivá vozidla s vojáky sesílají drony Hornet. Ruská protivzdušná obrana je proti nim prakticky bezmocná.
Frustrace na ruské straně roste. „Prostě všechno vypalují do základů. Jak se s tím vypořádat? Prozatím žádné řešení neexistuje,“ okomentoval údery dronů jeden z ruských vojenských blogerů „Victory Volunteers“.
Zásadní vylepšení uvařené u Azovu
Průkopníky ve využívání dronů Hornet byli na jaře, podle deníku Kyiv Independent, především bojovníci proslulého pluku Azov. Ti drony nasadili k vytvoření tzv. „sanitární zóny“. Smrtícího pásu sahajícího až 160 kilometrů za bojovou linii s Ruskem, ve kterém dokážou efektivně likvidovat prakticky veškerou vojenskou logistiku.
Ve spolupráci s výrobcem Perennial Autonomy stál Azov u prvního podstatného vylepšení, které ze stroje udělalo ještě obávanější zbraň.
„Byla to právě iniciativa Azovu přidat na dron Hornet satelitní komunikační systém Starlink,“ uvedl pro Kyiv Independent Rob Lee, seniorní analytik z Foreign Policy Research Institute a expert na ruskou armádu. Tato modifikace zásadně zvýšila operační rádius dronu a jeho odolnost vůči ruským rušičkám.
Aby Ukrajinci dolet a „neviditelnost“ dronu ještě umocnili, přišli s dalším neotřelým trikem. Drony začali do vzduchu vynášet pomocí horkovzdušných balonů. Z nich jsou stroje vypouštěny až ve výšce několika kilometrů, čímž zásadně šetří energii v bateriích, extrémně si prodlužují dolet a zároveň se stávají ještě hůře zachytitelnými pro ruské radary.
Samotný výrobce tyto polní inovace přivítal s otevřenou náručí. „Podporují jakýkoliv způsob, který zvyšuje bojovou efektivitu jejich produktu,“ dodal Rob Lee.
Boom po labutí písni populárního ministra
Na bojové úspěchy Azovu rychle navázal populární ministr obrany Mychajlo Fedorov. Zintenzivnění nasazení „sršňů“ se ale ukázalo jako jeho pomyslná „labutí píseň“. Fedorov byl minulý týden, za masivních protestů, ze své funkce odvolán.
Ještě před svým odchodem se ale rozhodl úspěchy Azovu masivně škálovat. 27. května oznámil na svém Telegramu zahájení nové komplexní kampaně:
„Spouštíme samostatný program s názvem Logistický lockdown, jehož cílem je posílit údery středního doletu a systematicky ničit ruské kapacity v operační hloubce,“ uvedl v květnovém prohlášení Fedorov. „Naším úkolem je ještě více zvýšit tlak na Rusy v jejich týlu a připravit je o možnost provádět aktivní útočné operace.“
Fedorov kampaň podpořil vypsáním odměn. Nejefektivnějším frontovým jednotkám provádějícím operace středního doletu přislíbil dodatečné financování ze speciálně vyhrazeného balíčku více než dvou miliard korun.