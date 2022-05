Video: Na lovu zrádců. Změnil jsem názor, hájil se před "tajnými" Ukrajinec

Novou ředitelkou třísouborového Šaldova divadla v Liberci se od července stane osmatřicetiletá režisérka a dramaturgyně Linda Hejlová Keprtová, dosavadní vedoucí zdejší opery. Nahradí Jarmilu Levku, jež divadlo řídila sedm let. Levko je od února poslankyní za Starosty pro Liberecký kraj a Starosty a nezávislé. Až jí za tři a půl roku vyprší mandát, do funkce by se měla vrátit.

Keprtovou v konkurzu vybrala komise z osmi kandidátů, výsledky už potvrdili radní. "Na jedné straně bude kontinuita toho skvělého uměleckého směřování posledních let, na druhé si jasně uvědomuje i slabé stránky, tedy především návštěvnickou krizi, nutnost moderního marketingu i flexibilní obchodní politiky a potřebu přivést k divadlu více mladých lidí," říká o Keprtové náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Opozice konkurz kritizovala kvůli tomu, že město hledalo jen dočasnou ředitelku.

Vedoucí činohry dál zůstává Kateřina Dušková a vedoucí baletu Marika Mikanová. Novým šéfem liberecké opery se stane Karol Kevický. Keprtová v Šaldově divadle působí od roku 2016. Zaměřit se chce na vyváženou dramaturgii a restart dlouhodobého plánování po pandemii. Hodlá vybudovat tradici divadelní přehlídky a změnit marketingovou podobu divadla. "Ráda bych, aby divadlo mělo každou sezonu svůj příběh," řekla.