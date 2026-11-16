Video: Musk kontroluje každou dlaždici. V sázce je revoluce v cestování do vesmíru

Speciální ramena na startovací věži zachytila druhý stupeň rakety Starship. Musk prohlíží keramické dlaždice tepelného štítu.
Elon Musk neponechává nic náhodě. Po historicky úspěšném zachycení vesmírné lodi Starship při návratu z oběžné dráhy si na texaské základně Starbase prohlížel keramické dlaždice tepelného štítu, které chrání loď před extrémními teplotami při průletu atmosférou. Právě jejich odolnost je jednou z podmínek, aby se kosmická loď mohla opakovaně vracet do vesmíru.
Muskův cíl je ambiciózní, proměnit kosmické lety z nákladných jednorázových misí v běžnou a výrazně levnější dopravu.
Vesmírná raketa, kterou po návratu z oběžné dráhy zachytí obří mechanická ramena věže. Scéna jako ze sci-fi filmu je pro Elona Muska jedním z klíčových kroků k zásadní proměně kosmické dopravy. Jeho Starship má být na rozdíl od dosavadních raket opakovaně použitelná celá, včetně horního stupně. Právě v tom spočívá její největší revoluční potenciál a také ekonomický smysl celého projektu.
Dosavadní rakety SpaceX Falcon 9 už dokážou opakovaně přistávat s prvním stupněm. Horní část, která pokračuje až na oběžnou dráhu a dopravuje tam náklad, se ale po splnění úkolu ztrácí. Starship má tento princip změnit. Opakovaně se má používat jak kosmická loď, tak její mohutný nosič Super Heavy.
Nejde přitom jen o technickou vychytávku. Pokud se Muskovi podaří dosáhnout rychlého opakovaného nasazení obou částí, může výrazně klesnout cena letů do vesmíru. Starship je navržena tak, aby při plném opakovaném použití dopravila na nízkou oběžnou dráhu více než 100 tun nákladu. To je několikanásobek kapacity Falconu 9.
SpaceX počítá s tím, že se cena za vynesení kilogramu nákladu v budoucnu dostane na 100 až 200 dolarů. Jde o cílový odhad, nikoli o současnou cenu. Rozhodující bude, zda se podaří loď skutečně rychle obracet mezi jednotlivými lety a zda její údržba nespotřebuje úspory získané opakovaným používáním.
Právě návrat z oběžné dráhy je jednou z nejtěžších částí celého projektu. Starship se při něm pohybuje rychlostí blízkou 27 tisícům kilometrů za hodinu a její povrch musí odolat extrémním teplotám. Proto Musk v texaské základně Starbase věnuje pozornost i zdánlivě drobným detailům, jako jsou keramické dlaždice tepelného štítu. Chrání nerezovou konstrukci před žárem při průletu atmosférou. Bez spolehlivé tepelné ochrany by opakované lety nebyly možné.
Muskův přístup je pro SpaceX typický, nesoustředit se pouze na jednotlivé úspěšné starty, ale od začátku navrhnout celý systém tak, aby se dal opakovaně používat, vyrábět ve velkém a postupně zlevňovat. Nejdříve je třeba zvládnout technicky mimořádně náročné přistání, potom zkrátit dobu přípravy na další let.
Pokud se to podaří, Starship může změnit ekonomiku kosmických letů podobně, jako Falcon 9 změnil vynášení satelitů. Levnější a kapacitnější doprava by otevřela prostor pro rozsáhlejší satelitní sítě, nákladní mise na Měsíc i ambiciózní plány na cestu k Marsu. Zatím jde o Muskův cíl, nikoli hotovou realitu. Právě schopnost opakovaně využít celou raketu rozhodne, zda se z něj stane skutečný průlom.