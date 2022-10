Rukavičky dolů. V Rusku už se mobilizuje i "přepadovkami" na ulicích, ukazují videa

Ministerstvo zdravotnictví dostalo zákonné právo zajišťovat po předchozím souhlasu vlády nákup a distribuci léčiv například při epidemiích. Může také stanovovat ceny těchto léčiv a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Novou kompetenci mu přinesla novela o léčivech, kterou v pátek podepsal prezident Miloš Zeman, informoval Hrad.

Novela podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) také umožní vydávat nové léky jako antivirotikum paxlovid na covid-19 na e-recept v každé lékárně, nikoli na papírovou žádanku lékaře jen v těch nemocničních jako dosud. Novela bude účinná prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně od listopadu.

Lékaři podle novely nebudou muset zaznamenávat údaj o očkování do dvou registrů jako nyní, ale jen do jednoho. Očkování proti covidu-19 lékaři zapisují do registru napojeného na Informační systém infekčních nemocí, ostatní očkování do registru při eReceptu. Nově budou lékaři zaznamenávat všechna očkování do informačního systému, z něhož se záznamy do systému eRecept přenesou. Systém eRecept bude podle ministra fungovat do doby, než bude plně nahrazen Informačním systémem infekčních nemocí.

Změna zákona umožní ministerstvu pořízení léčivých přípravků, které by mohly na trhu chybět. Ministerstvo by mohlo novou pravomoc využít v případě, že by nebylo možné zajistit dostupnost léčivých přípravků standardně. Současně bude podle ministra možné vydávat tyto léky, které ještě nemají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, na elektronický recept místo papírové žádanky.