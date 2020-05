Video: Drsné vyřizování účtů. U Kyjeva po sobě střílelo sto taxikářů

Policisté poblíž Prahy zadrželi cizince, který je v Německu podezřelý z násilného trestného činu. Spáchal ho údajně ve středu, poté odjel autem do Česka. Muže poslal soud do vazby, do několika týdnů bude předán zpět do Německa. Podobný případ se odehrál počátkem května, kdy čeští policisté zadrželi na dálnici D1 cizince, který se podle německé policie pokusil v Německu o vraždu.

Cizinec podle mluvčího využil ke vstupu do Česka zmírnění dřívějších omezení kvůli koronaviru, od úterka jsou kontroly na hranicích s Německem i Rakouskem pouze namátkové. Německá policie vydala evropský zatýkací rozkaz, v Česku byl muž zadržen zhruba 12 hodin od spáchání skutku. "Samotné zadržení proběhlo velmi rychle a provedlo ho několik středočeských dopravních policistů nedaleko Prahy, pod záminkou běžné silniční kontroly," uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön.