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Video: Dron mířil na palivo pro moskevská letiště. Pak přišel nečekaný zvrat

Ruský voják sestřeluje přenosným systémem 9K38 Igla ukrajinský kamikaze dron.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Ukrajinský kamikadze dron letěl k ropnému objektu. Pak ruský voják zvedl protiletadlový systém Igla a vystřelil. Video zachycuje jeden z okamžiků mohutného útoku na Moskvu a její okolí, kam podle ruských úřadů v noci na úterý zamířilo více než 650 ukrajinských dronů. Úder si podle gubernátora Moskevské oblasti vyžádal dva mrtvé a devět zraněných.

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Podle ruských úřadů byl jedním z cílů útoku ropný objekt Volodarskaja v Konstantinovu. Po zásahu v areálu vypukl požár.
Podle ruských úřadů byl jedním z cílů útoku ropný objekt Volodarskaja v Konstantinovu. Po zásahu v areálu vypukl požár.Foto: X/Nexta

Na videu je vidět přilétající útočný dron a ruský voják s přenosným protiletadlovým systémem 9K38 Igla. Zamíří, odpálí střelu a dron zasáhne ještě předtím, než podle ruských zdrojů stačil dorazit ke svému cíli.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že během noci bylo na metropoli a okolí vysláno více než 650 dronů.

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Ruská protivzdušná obrana podle gubernátora Andreje Vorobjova 185 bezpilotních letounů „zničila a potlačila“. Zasahovat měla nad 16 obcemi. Následky útoku byly hlášeny na zemi, poškozeno bylo 47 soukromých domů a dvě auta.

Jedním z míst, kam drony podle ruských úřadů zamířily, byl ropný objekt Volodarskaja v Konstantinovu. V areálu po útoku vypukl požár. Zařízení patří k významným skladovacím a distribučním místům pohonných hmot pro moskevský region a podle ruských médií odtud proudí palivo také na moskevská letiště.

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Problémy se po útoku objevily také v okolí Domodědova jižně od Moskvy. Ve městě se nachází jedno z největších ruských letišť. Podle místních úřadů drony poškodily energetickou infrastrukturu a některé okolní obce zůstaly bez elektřiny.

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Záběry vojáka s Iglou mezitím ukazují jednu z podob, jak se Rusko snaží proti masivnímu nasazení bezpilotních letounů bránit. Místo drahých systémů protivzdušné obrany v tomto případě stačil voják, ruční odpalovací zařízení a několik sekund na reakci.

Největší ukrajinský dronový a raketový útok na Rusko od začátku války. | Video: X/Nexta
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