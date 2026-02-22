Ukrajinská armáda čelí krizi, kterou nezpůsobily jen ruské rakety. Vnitřní systém rozkládá „sovětština“ – kultura lží a strachu, za niž se platí životy. Naději na obrat přináší nasazení moderních amerických stíhaček F-16 s elitními západními piloty. Ti v kokpitech nahrazují chybějící zkušenosti a střeží nebe nad Kyjevem podobně jako kdysi legendární Létající tygři bránili Čínu před Japonci.
Zatímco na frontě probíhají tvrdé boje, uvnitř ukrajinského velení zuří jiný střet. Vojáci a experti varují před fenoménem zvaným sovětština – sovětským stylem velení. Tento přístup, postavený na neochotě se vyvíjet a slepém následování zastaralých metod, vede k tragickým chybám a zbytečným ztrátám území i životů.
Jádrem problému je podle výpovědí velitelů pro server The Kyiv Independent systém falešného hlášení. Nižší důstojníci se bojí přiznat ztrátu pozic, aby se vyhnuli trestu. Sousední jednotky pak netuší, že mají odkryté boky, což vede k obklíčení a smrti. „Lžou, protože se všichni bojí rozkazu ke znovudobytí ztracených pozic,“ vysvětluje analytik Ruslan Mykula.
Symbolem odporu proti těmto metodám je podplukovník Bohdan Krotevyč z brigády Azov. Ten podal žalobu na generála Jurije Sodola, který velel obraně Mariupolu. Krotevyč tvrdí, že Sodol „zabil více ukrajinských vojáků než jakýkoli ruský generál“. „Většina vojáků je připravena dát život za Ukrajinu, ale chtějí vědět, že to nebylo pro nic za nic,“ prohlašuje Krotevyč.
Kritika míří i na nejvyššího velitele Oleksandra Syrského, který má pověst důstojníka kladoucího větší důraz na držení území než na životy mužů. Velitelé často hlásí plné stavy, ale v reálu posílají do první linie kuchaře nebo mechaniky, protože zkušení vojáci už padli.
Tajná letka západních veteránů
Zatímco pěchota bojuje s dědictvím minulosti, nebe nad Kyjevem střeží technologie budoucnosti. Podle informací webového portálu Intelligence Online vznikla v nejpřísnějším utajení mezinárodní jednotka pilotů stíhaček F-16. Tvoří ji veteráni z USA a Nizozemska s obrovskými zkušenostmi z Afghánistánu či z Blízkého východu.
Tito piloti nejsou oficiálními důstojníky, ale působí na základě dočasných kontraktů. Jejich role je klíčová, protože ukrajinské posádky zatím nezvládly pokročilé systémy jako Sniper, které umožňují ničit cíle i za špatného počasí. Západní veteráni prakticky denně loví ruské střely Kalibr a drony, aby ochránili energetickou síť Ukrajiny.
Změna k lepšímu přichází s novými jmény ve velení. Major Mychajlo Drapatyj, známý péčí o své podřízené, se stal velitelem pozemních vojsk, což vyvolalo v armádě opatrný optimismus. Ukrajina také přechází na nový systém armádních sborů, který má odstranit zbytečné úřední mezičlánky a zefektivnit řízení.
„Dokud neodstraníme sovětské myšlení a nezačneme bojovat efektivně, je spoléhání na západní partnery zbytečné,“ uzavřel jeden z velitelů u Pokrovsku.
Moderní ozvěna Létajících tygrů
Současné nasazení západních pilotů na Ukrajině připomíná příběh legendárních Létajících tygrů (Flying Tigers). Oficiálně šlo o 1. americkou dobrovolnickou skupinu, která v letech 1941–1942 bránila Čínu před japonskou agresí.
Stejně jako dnešní veteráni na Ukrajině i oni byli dobrovolníci, kteří do bojů vstoupili ještě před oficiálním zapojením USA do války. S pouhými 60 stroji Curtiss P-40 dokázali sestřelit neuvěřitelných 296 japonských letadel, zatímco v boji ztratili jen 22 vlastních pilotů. Jejich efektivita a inovativní taktika jsou dodnes vzorem pro malé, ale vysoce výkonné letecké jednotky.
