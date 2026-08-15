Video: Červenec Rusy opravdu bolel. Ukrajinci se pochlubili sestřihem rekordního měsíce

„Méně vojáků, méně tanků, menší šance postupovat.“ Ukrajinci zveřejnili záběry, na které se nedívá snadno.
Ruská letní ofenziva se s blížícím podzimem pomalu chýlí ke konci. Podle Kyjeva a západních think-tanků přitom nepřinesla prakticky nic. Moskva ale za své mizivé územní zisky platí vysokou cenu. Ukrajinci nyní zveřejnili sestřih záběrů z červencových bojů, který odkrývá útoky na ruské vojáky, tanky i další techniku, spolu s oznámením velkého úspěchu - Moskvě uštědřili naprosto rekordní ztráty.
„Méně vojáků, méně tanků, menší šance postoupit.“ Touto citací uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany záběry, které se nesledují snadno. Střídají se na nich poslední vteřiny přenosu z dronů. Ukazují ruské vojáky, jak se marně snaží ubránit se nebo utéct smrti ze vzduchu.
Část záběrů je zřejmě přímo z prvních linií, část ale i z hlubokého týlu ruských vojsk. Naprostá většina, jak doplňují Ukrajinci pochází z Doněcku, který je už dlouhodobě „těžištěm“ války na Ukrajině.
Video zveřejnili se zásadním tvrzením. Ukrajinské ministerstvo obrany totiž hlásí, že minulý měsíc vyřadili z boje (tedy zabili nebo vážně zranili – pozn. red.) téměř 31 tisíc ruských vojáků. Jedná se o číslo, které ověřili bojovým systémem DELTA.
Bez tohoto ověření reportuje čísla ukrajinský generální štáb, který ruské ztráty za červenec odhaduje dokonce na 42 860 mužů. Každopádně jde o rekordně smrtící měsíc války, jak potvrzuje i vyhodnocení od amerického think-tanku Institut pro studium války.
Likvidovali i techniku
Strmě měly narůst i ztráty ruské techniky, které s odkazem na ministerstvo obrany shrnuje ukrajinská zpravodajská agentura Ukriform. V červenci mělo jít o 259 zneškodněných tanků, což má být dvojnásobek oproti předešlému měsíci. Kyjev rovněž zaznamenal 236 zničených nebo poškozených ruských člunů a menších plavidel, což mělo být opět nejvíce za jediný měsíc.
Ukrajinská armáda přitom stále více využívá také pozemní robotické systémy. Ty podle Ukrinform minulý měsíc provedly téměř 20 tisíc logistických a evakuačních misí. Ukrajinci tak zřejmě úspěšně pokračují v letošní zásadní ambici – šetřit vlastní „živou silou“ tím, že nejnebezpečnější úkoly na bojišti převezmou roboti.
Rusko prakticky stojí na místě
Kyjev zdůrazňuje, že zveřejněná čísla nejsou pouze odhadem jednotlivých jednotek. Údaje o zásazích jsou, jak připomíná ministerstvo obrany, ověřovány v systému DELTA.
Jak představuje článek na portálu Business Insider, jde o digitální systém pro přehled o situaci na bojišti, který shromažďuje informace z dronů, satelitů, radarů a dalších zdrojů a tvoří z nich živou interaktivní digitální mapu, díky které Ukrajinci dokázali zásadně zrychlit a zefektivnit své údery.
Význam červencových ztrát dokresluje také pravidelné hodnocení amerického Institutu pro studium války. Podle něj Rusko prakticky stojí na místě, respektive postupuje tak pomalým tempem, že jsou územní zisky z operativního hlediska zanedbatelné. Děje se tak navzdory tomu, že tak jako každý dosavadní rok války, je v plném běhu velká jarní-letní ofenziva.
„Není žádná indicie, že by Rusové dokázali svůj postup jakkoliv zrychlit nebo získat iniciativu potřebnou k větším manévrům,“ dodávají přitom analytici institutu s odkazem na velmi úspěšnou ukrajinskou „aktivní obranu“ pomocí dronů. Ty dokáží efektivně likvidovat větší útoky konvojů mechanizované pěchoty do té míry, že od své oblíbené taktiky Kreml, jak tvrdí institut, prakticky úplně ustoupil.
Rusové se tak zřejmě více zaměřují na snahy ukrajinské území spíše infiltrovat malými, nezávislými skupinami vojáků, než přímo dobývat. Podle analytiků ale i se zahrnutím infiltrovaného území ruský postup ani zdaleka nedorovnává zisky z loňského července.