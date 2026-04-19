Přeskočit na obsah
Benative
19. 4. Rostislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Vídeň varuje před výživou HiPP, může být otrávená. Podezřelé skleničky se prý našly i v Česku

Agentura ČTK

Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.

Rakouské úřady dříve podle agentury APA varovaly před konzumací dětských příkrmů HiPP zakoupených v síti obchodů Spar. Důvodem bylo podezření z pokusu o vydírání v Eisenstadtu, při němž mohl být do sklenic přimíchán jed na krysy snižující srážlivost krve. Rakouská policie v prohlášení ze sobotního večera uvedla, že varování vydala v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním v Německu.

Jednu skleničku, se kterou zjevně někdo manipuloval, zajistili kriminalisté podle rakouské policie ve spolkové zemi Burgenland, jejímž hlavním městem je Eisenstadt. Kojeneckou výživu nahlásil zákazník, předtím ji nikdo nekonzumoval. V sobotu odpoledne rozbor vzorku ze zajištěného výrobku prokázal přítomnost jedu na krysy. Rakouská policie vyzývá, aby lidé označené či podezřelé skleničky neotvírali, jejich obsah nekonzumovali a odložili je mimo dosah všech potravin.

APA uvedla, že podezření se vztahuje na „Zeleninu s mrkví a bramborami“, společnost Spar však z preventivních důvodů stáhla veškerou dětskou výživu HiPP ze všech svých 1500 rakouských filiálek. Podle společnosti se výzva týkala prodejen Spar, Eurospar, Interspar a Maximart. Zákazníci mohou výrobek vrátit a i bez účtenky dostanou zpět peníze.

Reklama
Reklama

Policie věc prověřuje

Zda se do prodeje výživa dostala i v Česku, prověřují jihomoravští kriminalisté, řekl mluvčí Krajského státního zastupitelství (KSZ) v Brně Petr Lužný.

„Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla policie na síti X.

Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně ČTK informaci potvrdil. „Policie České republiky tento poznatek obdržela a prověřuje jej. Byly zahájeny úkony v trestním řízení, v tuto chvíli ale nebudeme zveřejňovat další podrobnosti,“ uvedl Lužný.

Informace ověřuje i Ministerstvo zdravotnictví, řeší to hygienici i potravinářská inspekce, řekla mluvčí ministerstva.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
„Jsme pro válku, jestli díky ní padne režim,“ říká íránský medik, který studuje v Česku

„Mám pocit, že žiju dvojí život. Protože můj normální život tady nekončí, všechno se děje dál. A pak se vrátím domů a volám rodině,“ popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně íránský občan, který žije v Česku. Mluví o nynější situaci v Íránu, o svém životě a také o tom, jaké to je, obávat se o rodinu vzdálenou tisíce kilometrů, jež se denně potýká s válkou.

Úmysl dobrý, provedení nikoliv. Potravináři a obchodníci tvrdě kritizují nové nařízení EU o obalech

Potravináři i obchodníci kritizují nové evropské nařízení o obalech jako zmatené a nepromyšlené. Potravináři se obávají, že podniky budou muset kvůli nejasným pravidlům několikrát měnit obaly, což je bude stát milionové investice. Také obchodníci se obávají investic spojených s nařízením, které se následně promítnou v cenách výrobků. Žádají proto o odklad účinnosti, která má začít letos 12. srpna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama