Bratr mu zemřel před očima. Z jeho smrti se španělský král nikdy nevzpamatoval

před 1 hodinou
Juan Carlos I., bývalý španělský král, vydává svoje paměti. V knize s názvem “Usmíření” vypráví o smrti svého mladšího bratra Alfonsa, ze které se nikdy nevzpamatoval. V pamětech se také netají sympatiemi k někdejšímu španělskému diktátorovi Franciscu Francovi. Naopak svého syna, současného krále Španělska, označil za bezcitného.
Bývalý španělský král Juan Carlos I.
Bývalý španělský král Juan Carlos I. | Foto: Reuters

Bývalý monarcha se v knize rozepsal o traumatické smrti svého bratra Alfonsa. "Z této tragédie se nikdy nevzpamatuji. Bude mě provázet navždy," napsal Juan Carlos v kapitole "Tragédie". Je to poprvé, co se bývalý král o smrti bratra Alfonsa detailně rozepsal. 

K tragédii došlo na dovolené v Portugalsku. Bratři si hráli s pistolí, která najednou vystřelila. Čtrnáctiletého Alfonsa kulka zasáhla do čela. Chlapec tragicky zemřel v otcově náruči. 

Oficiální verze královské rodiny tvrdí, že k nehodě došlo při čištění zbraně. "Vyjmuli jsme s bratrem zásobník. Netušili jsme, že v komoře zůstal ještě jeden náboj. Ozval se výstřel, kulka se odrazila a zasáhla ho přímo do čela. Zemřel otci v náručí," popisuje v knize i bývalý španělský král. 

Kniha "Smíření" napsaná bývalým španělským králem Juanem Carlosem I.
Kniha "Smíření" napsaná bývalým španělským králem Juanem Carlosem I. | Foto: Reuters

Objevila se ale i řada spekulací, které naznačovaly, že  to mohl být právě osmnáctiletý Juan Carlos, který držel zbraň v ruce a možná i omylem zmáčkl spoušť. Oficiální vyšetření události ovšem neproběhlo. 

"Ztratil jsem přítele, důvěrníka. Zanechal po sobě obrovsky prázdné místo," píše Juan Carlos v knize, jejíž úryvky zveřejnil britský The Guardian. "Bez jeho smrti by můj život byl méně ponurý, méně nešťastný." 

"Bezcitný" syn Filip zakázal otci návrat do vlasti

Bývalý král nešetřil kritikou na adresu svého syna, současného španělského krále Filipa VI. "Můj syn se ke mně otočil zády kvůli povinnosti," napsal a v pamětech ho označil za bezcitného. 

"Žiji bez výhledu, bez jakékoliv jistoty, že bych se někdy mohl vrátit a bydlet ve své zemi," napsal sedmaosmdesátiletý exmonarcha. Podle něj jeho syn přispěl k tomu, že musel v roce 2020 odejít ze Španělska do Spojených arabských emirátů.

Juan Carlos I. se tam přestěhoval poté, co ve společnosti sílil tlak na španělskou královskou rodinu kvůli jeho skandálům. Ty zahrnovaly korupci, daňové podvody a nevěru.

Filip VI. se navíc rozhodl svého otce odstřihnout od rodinných financí. "Jsem jediným Španělem, který za skoro 40 let služby nedostává důchod," uvedl Juan Carlos, který byl v minulosti kritizovaný, že přijal dar ve výši 100 milionů dolarů od Saúdské Arábie. "Byl to dar, který jsem nedokázal odmítnout," uvedl exmonarcha a dodal, že to byla "závažná chyba".

Obdiv k Franciscu Francovi

Kniha vychází na 50. výročí úmrtí generála Francisca Franca, diktátora, který vládl Španělsku téměř čtyři desetiletí. Byl to právě on, kdo v roce 1975 dosadil Juana Carlose na královský trůn a neplánovaně tak umožnil návrat demokracie.

"Respektoval jsem ho, oceňoval jsem jeho inteligenci a smysl pro politiku," popisuje diktátora Francisca Franca exmonarcha.

V pamětech přiznal, že ho španělský diktátor dosadil na trůn ve chvíli, kdy bylo jasné, že brzy zemře. "Nikdy jsem nedovolil, aby ho někdo přede mnou kritizoval," dodal Juan Carlos.

Franco tehdy doufal, že král bude pokračovat v autoritářské vládě. To se ale nestalo. Juan Carlos umožnil demokratické reformy a Španělsko se po čtyřiceti letech diktatury stalo otevřenou zemí. Pro část Španělů je tak stále jedním ze symbolů návratu demokracie. 

 
