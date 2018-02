Stovku pohřešovaných studentek unesli ozbrojenci z Boko Haram, potvrdil nigerijský prezident

před 4 hodinami

Ozbrojenci přepadli dívčí školu ve státě Yobe 19. února, nigerijský prezident nyní potvrdil, že 110 dívek bylo uneseno.

Abuja - Více než 100 dívek pohřešovaných po útoku radikálů z organizace Boko Haram na internátní školu v obci Dapchi na severovýchodě Nigérie se stalo obětí únosu. Po několika dnech nejistoty to v pondělí potvrdil nigerijský prezident Muhammadu Buhari. Útok islamistů, který oživuje vzpomínky na čtyři roky staré události v Chiboku, označil za národní tragédii.

Příslušníci Boko Haram přepadli dívčí školu ve státě Yobe 19. února. Do instituce dochází celkem 926 studentek a podle zahraničních médií je stále 110 nezvěstných. Svědci agenturám sdělili, že ozbrojenci do vesnice přijeli večer a šli přímo do školy, odkud se pak ozývaly sporadické výstřely a ven začali vybíhat studentky a učitelé.

Rodiče unesených dívek vyzývají úřady k urychlené reakci. "Nechceme, aby ty dívky zůstaly s ozbrojenci dlouho. Může se jim stát cokoli," řekl BBC otec čtrnáctileté studentky Kachalla Bukar. "Naléhavě prosíme vládu, aby rychle dostala situaci pod kontrolu," dodal.

Zasažení rodiče jsou podle BBC stále více rozhořčeni kvůli zprávám, že v lednu armáda z důležitých stanovišť kolem Dapchi stáhla jednotky. Útok na místní školu nakonec bezpečnostní složky odrazily i za pomoci stíhaček. Do pátrání po dívkách nasadila Nigérie mimořádný počet vojáků a letounů.

"Vláda zůstává po boku těch, které byly uneseny. Nařídil jsem všem bezpečnostním orgánům státu, aby zajistily bezpečnost v našich školách (…) a vrátily unesené dívky jejich rodinám," řekl Buhari. "Chceme ubezpečit Nigerijce, že při našem úsilí o vysvobození těch dívek nezůstane kámen na kameni," sdělil nigerijský ministr informací Lai Mohammed.

Podobný počet dívek jako v případě Dapchi je stále nezvěstných i téměř čtyři roky po únosu 276 studentek ze školy v Chiboku. Přes 160 z nich od té doby věznitelům uteklo, nebo byly propuštěny po vyjednávání s vládou. Stejně jako v dubnu 2014 jsou i okolnosti nového únosu značně mlhavé, uvedla agentura AFP. Podle guvernéra státu Yobe Ibrahima Gaidama je však jedna věc jistá: "V Dapchi neměla armáda v době útoku žádné jednotky."

Napadená škola zůstává týden po tragické události zavřená a někteří rodiče studentek říkají, že své dcery zpět nepošlou, dokud nebudou zavedena bezpečnostní opatření. "Za současné situace školu není možné otevřít," míní také šéf školství státu Yobe Mohammed Lamin. "Stále je více než 100 dívek nezvěstných. Ostatní dívky nejsou v takovém psychickém stavu, aby se mohly vrátit. Jsou stále traumatizované," dodal.