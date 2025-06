Více než 600 migrantů zachránila přes noc řecká pobřežní stráž poblíž Kréty

Více než 600 migrantů v pátek brzy ráno zachránila pobřežní stráž ze dvou potápějících se dřevěných rybářských člunů jen několik kilometrů od nejjižnější části Řecka. S odvoláním na řecké úřady o tom informuje agentura Reuters.

První rybářský člun, na jehož palubě se nacházelo 352 osob, byl v noci spatřen asi 30 námořních mil (55 kilometrů) jižně od malého ostrova Gavdos, uvedla pobřežní stráž. Cestující zachránila loď evropské agentury Frontex, které pomáhal hlídkový člun pobřežní stráže a další čtyři plavidla.

Druhé plavidlo se dostalo do problémů 50 námořních mil (asi 90 kilometrů) jižně od ostrova Kréta s 278 lidmi na palubě. Cestující vyzvedla projíždějící nákladní loď plující pod portugalskou vlajkou. V obou případech byli migranti převezeni na Krétu.

Bezprostřední informace o národnosti osob na palubě obou rybářských lodí zatím nejsou k dispozici. Další dva čluny s migranty byly lokalizovány ve stejné oblasti ve čtvrtek, uvedla pobřežní stráž. Jeden, na jehož palubě bylo 73 mužů, byl nalezen jižně od Gavdosu a další s 26 lidmi, včetně jedné ženy a třech nezletilých, byl nalezen poblíž pobřeží jižní Kréty.

Pobřežní stráž uvedla, že lidé na menší lodi úřadům sdělili, že vypluli předchozího večera z Tobruku v Libyi a za cestu do Řecka zaplatili pašerákům každý 4000 eur (téměř 100 tisíc korun). Úřady zatkly dva mladé muže ze Súdánu ve věku 16 a 19 let pro podezření z převaděčství poté, co je ostatní cestující identifikovali jako operátory celé akce, píše Reuters.

Podle údajů OSN Řecko v roce 2024 zaznamenalo více než 60 tisíc příchozích - z velké většiny po moři - oproti necelým 49 tisíc v předchozím roce. K 15. červnu letošního roku bylo zaznamenáno celkem 16 290 příchozích, z toho více než 14 600 zvolilo cestu po moři.