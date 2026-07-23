Více než 140 mrtvých. Lékaři bez hranic jsou znepokojeni tragickou plavbou migrantů

Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) vyjádřila znepokojení nad dosud nejtragičtější plavbou na atlantické migrační trase, kterou její týmy v Mauritánii letos zaznamenaly. Podle svědectví přeživších zemřelo za 25 dnů na moři více než 140 lidí, uvádí zpráva MSF. Z lodi se 190 lidmi na palubě přežilo pouze 38 migrantů. Atlantická migrační trasa je jednou z nejnebezpečnějších na světě.
Loď s migranty vyplula z Gambie směrem na Kanárské ostrovy, přeživší se ale nakonec vylodili v mauritánském přístavu Nuádhibú. Pomohli jim nejprve rybáři, poté je převzala mauritánská pobřežní stráž a následně byli převezeni do péče Mauritánského červeného půlměsíce, který požádal o pomoc MSF.
„Událost je krutou připomínkou extrémních nebezpečí, kterým čelí lidé při pokusu o přeplutí Atlantiku. Tyto plavby jsou často dlouhé a velmi nebezpečné a provází je vysoké riziko ztroskotání, dehydratace, násilí, závažných psychických traumat i ztrát na životech,“ uvádí zpráva.
V uplynulých týdnech, mezi 14. a 18. červencem, podpořily týmy MSF v Nuádhibú tři záchranné operace, při nichž záchranáři na břeh dopravili celkem 387 lidí.
Lidé, kteří se dostali na břeh, trpěli posttraumatickým šokem a psychózou, měli zlomeniny, trpěli traumatickými zraněními a podchlazením. Přeživší popisovali děsivé podmínky na moři i ztrátu příbuzných a dalších pasažérů za plavby.
„To, co naše týmy viděly v Nuádhibú, je hluboce otřesné. Jedna z 38 přeživších, o kterou se staraly týmy MSF, uvedla, že před jejíma očima zemřela sestra. Nikdo by při hledání bezpečí nebo důstojného života neměl být nucen prožívat takové utrpení,“ řekla Fouzia Baraová, manažerka migračního programu MSF.
Podle španělské nevládní organizace Caminando Fronteras bylo v roce 2024 při pokusu o překročení Atlantiku hlášeno více než 10 tisíc mrtvých nebo pohřešovaných osob. V roce 2025 jejich počet přesáhl 3000. Skutečný počet obětí je však s velkou pravděpodobností ještě vyšší, protože ne všechny plavby jsou zaznamenány a řada ztroskotání zůstává bez svědků i záchranných akcí.
Přestože počet příchozích na Kanárské ostrovy letos výrazně klesl, cesta přes Atlantik zůstává jednou z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se počet příjezdů na španělské souostroví ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 snížil o 61 procent. K 15. červenci letošního roku bylo zaznamenáno přibližně 4400 příchozích. Nedávné tragédie však připomínají, že uprchlíci a migranti se při cestě do Evropy stále vystavují extrémnímu nebezpečí. Mnozí z nich přitom vyplouvají z míst vzdálených více než 2000 kilometrů od jejich plánovaného cíle.
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