Více moci pro Orbána. Maďarský parlament schválil kontroverzní zákon

Maďarský parlament podle očekávání schválil kontroverzní zákon, který podle kritiků vládě umožňuje bez přesného časového vymezení řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů a dává jí větší kontrolu nad novináři. Podle dat na vládním portálu počet lidí nakažených koronavirem v Maďarsku vzrostl na 447, 15 z nich nákaze podlehlo.

Maďarský parlament hlasy 137 poslanců proti 53 stvrdil zákon, který dává kabinetu premiéra Viktora Orbána mimořádné pravomoci. Ke schválení stačila podpora dvoutřetinové většiny, tedy 133 zákonodárců. Krátce po souhlasu parlamentu přidal podpis pod sporný normativní akt prezident János Áder, a zákon tak vstoupí v platnost už v úterý.

Nutnost přijetí opatření, která právní předpis obsahuje, vláda zdůvodňuje potřebou operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem. Kritici však už od zveřejnění návrhu poukazovali na nebezpečí časové neomezenosti mimořádných pravomocí. Zneužitelná je podle nich také možnost uvěznit novináře až na pět let za údajné záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru.

Prezident Áder ale důrazně odmítl varovné hlasy poukazující na to, že zákon není časově vymezený a že Orbánově vládě poskytuje neomezené pravomoci. "Zákon je účinný pouze do skončení epidemie a pravomoci kabinetu jsou v něm jasně specifikované," prohlásil šéf státu.

Orbánova vláda je dlouhodobě podezřívána z ohrožování zásad právního státu. Opoziční strany, nevládní organizace i mezinárodní činitelé a instituce kabinetu vytýkají potlačování kritiky a plurality. Znepokojení v souvislosti s novým maďarským zákonem dal najevo i výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu. Evropská komise minulý týden v reakci nad uvedenými obavami sdělila, že bude situaci pozorně monitorovat.

"Nemůžete dát vládě zcela neomezený mandát," upozornila například podle listu The Guardian spolupředsedkyně maďarského helsinského výboru Márta Pardaviová. "Zákon by vytvořil časově neohraničený a nekontrolovatelný nouzový stav a poskytl vládě Viktora Orbána prostor pro omezování lidských práv," řekl David Vig z organizace Amnesty International deníku The Guardian.

Americký miliardář a filantrop maďarsko-židovského původu George Soros oznámil, že jeho Open Society Foundations (OSF) věnuje milion eur (přes 27 milionů korun) na boj s koronavirem v Maďarsku, informovala agentura Reuters.