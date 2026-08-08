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Zahraničí

Víc než polovina Rusů cítí úzkost. Zelenského plán je zasáhl na citlivých místech

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Čtyřicet dní utajovaných operací, zničené sklady i potopené tankery. Ukrajinská tajná služba SBU prováděla posledních 40 dní masivní úder na zázemí Ruska. Místo kolapsu fronty zasáhla obyčejné lidi: Na pumpách došel benzin, v obchodech chybí zboží a 57 procent Rusů přiznává panický strach z dronů. Ukrajinská kampaň cílí na ruské hospodářství těsně před zářijovými volbami.

Aftermath of Ukrainian drone attack in Saint Petersburg
Kyjev ospravedlňuje útoky na sklady zásilkové společnosti Wildberries tím, že firma prodává neprůstřelné vesty, drony, optická vlákna nebo sady pro svrhávání granátů; sklad zasažený ukrajinskými drony 24. července v Petrohradě.Foto: REUTERS – Stringer
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Na konci června dal prezident Volodymyr Zelenskyj tajné službě SBU jasný povel: Spusťte 40denní operaci, která přinutí Rusko ukončit válku.

Dnes jsou výsledky na stole. Náhlý kolaps Kremlu se nekonal, ale strategický dopad je neoddiskutovatelný, napsal ve čtvrtek Kyiv Independent.

Zatímco ukrajinské drony na Azovském moři systematicky lovily a ničily ruskou „stínovou flotilu“ tankerů i nákladních lodí dodávajících zásoby na okupovaný Krym, na pevnině hořely rafinerie a ropné sklady. Výsledek? Rusové po celé zemi stojí v nekonečných frontách na pumpách, kde dochází nafta i benzin. Námořní a pozemní zásobování okupantů na frontě utrpělo těžké škody.

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Největší šok ovšem přišel na poli civilního obchodu. Ukrajinské drony totiž od poloviny července začaly bezmilostně drtit sklady společnosti Wildberries – ruské obdoby Amazonu s ročním obratem 75 miliard dolarů, která ovlivňuje polovinu tamního e-commerce trhu. Ze 17 zasažených velkoskladů bylo 13 těžce poškozeno nebo kompletně vyhořelo.

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Kyjev ospravedlňuje útoky tím, že Wildberries prodává neprůstřelné vesty, drony, optická vlákna nebo sady pro svrhávání granátů. Skutečným cílem útoků je však malé podnikání a každodenní zásobování běžných Rusů.

S více než 94 tisíci výdejními místy je Wildberries pro lidi v menších městech často jediný způsob, jak sehnat boty, oblečení nebo sešity pro děti do školy. Údery na Wildberries tak Rusům připomněly, že je jejich země ve válce.

A má to efekt. Podle interních dat ukrajinských služeb dnes 57 procent Rusů přiznává, že pociťuje silnou úzkost a strach z neustálých náletů dronů. Válka, kterou se většina ruské společnosti snažila ignorovat, dorazila do ruských domovů.

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Kyjev operaci načasoval přesně před zářijové parlamentní volby v Rusku. Cílem je vysvětlit běžným Rusům propast mezi realitou a propagandou Kremlu.

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Vládní strana Jednotné Rusko se podle ukrajinských analytiků potácí na historickém minimu podpory okolo 30 až 33 procent. Pokud lidé otrávení nedostatkem zboží a drahotou uvidí, že vládní strana přesto vyhrála se 60 procenty, legitimita Putinova systému dostane tvrdou ránu.

Další zásah v srdci Ruska. Ukrajinské drony vyřadily 40 procent klíčového gigantu

Další zásah v srdci Ruska. Ukrajinské drony vyřadily 40 procent klíčového gigantu | Video: X/Supernova Plus
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