Zahraničí

Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

Fabian Blažek ČTK Fabian Blažek, ČTK
před 38 minutami
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy čelí ve vězení výhrůžkám. Z první noci jeho pobytu za mřížemi se na sociálních sítích objevila videonahrávka, která ukazuje, jak skupina trestanců z nádvoří křičí na exprezidenta vulgární urážky a hrozby. Bezpečnostní složky slíbily rychlé potrestání viníků.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy v den nástupu do pařížské věznice La Santé.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy v den nástupu do pařížské věznice La Santé. | Foto: Reuters

Na videu z pařížské věznice La Santé, které pořídil jeden z trestanců přímo z  cely, jsou slyšet hlasité nadávky. Vězni v něm křičí jméno bývalého francouzského prezidenta a vyhrožují mu smrtí. Křik se rozléhá celým vězeňským areálem, ve které si sedmdesátiletý politik odpykává pětiletý trest. 

Bezpečnostní orgány uvedly, že křiklouny rychle potrestají. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin prohlásil, že pachatelé půjdou okamžitě k soudu. Hrozí jim pobyt v kárných celách i přemístění do dalších nápravných zařízení. Ministr dále vyjádřil znepokojení nad nebezpečím, které bývalému prezidentovi může ve vězení hrozit. Slíbil také, že Sarkozyho v blízkých dnech ve vězení navštíví. 

Sarkozy je prvním francouzským prezidentem z páté republiky, který byl po výkonu prezidentského mandátu uvězněn. Stal se tak první bývalou hlavou státu členské země Evropské unie, která si odpykává trest za mřížemi.

Francie, Nicolas Sarkozy, prezident, vězení, nástup, Libye, korupce, La Sante
14 fotografií

O Sarkozyho vině rozhodl soud 25. září. Bývalý prezident podle rozsudku "nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu", aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň. Sarkozy čelil také obvinění z korupce, nelegálního financování kampaně a utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz, v těchto bodech však soud rozhodl o jeho nevině.

Pravicový exprezident, který má ve Francii stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

 
