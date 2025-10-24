Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

Na videu z pařížské věznice La Santé, které pořídil jeden z trestanců přímo z cely, jsou slyšet hlasité nadávky. Vězni v něm křičí jméno bývalého francouzského prezidenta a vyhrožují mu smrtí. Křik se rozléhá celým vězeňským areálem, ve které si sedmdesátiletý politik odpykává pětiletý trest.
🚨🇫🇷 FLASH | "Oh Sarko, la ch*tte à ta mère, réveille-toi !" : plusieurs détenus de la prison de la Santé auraient HURLÉ toute la nuit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir.pic.twitter.com/zwXKFDLFKZ— AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025
Bezpečnostní orgány uvedly, že křiklouny rychle potrestají. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin prohlásil, že pachatelé půjdou okamžitě k soudu. Hrozí jim pobyt v kárných celách i přemístění do dalších nápravných zařízení. Ministr dále vyjádřil znepokojení nad nebezpečím, které bývalému prezidentovi může ve vězení hrozit. Slíbil také, že Sarkozyho v blízkých dnech ve vězení navštíví.
Sarkozy je prvním francouzským prezidentem z páté republiky, který byl po výkonu prezidentského mandátu uvězněn. Stal se tak první bývalou hlavou státu členské země Evropské unie, která si odpykává trest za mřížemi.
O Sarkozyho vině rozhodl soud 25. září. Bývalý prezident podle rozsudku "nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu", aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň. Sarkozy čelil také obvinění z korupce, nelegálního financování kampaně a utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz, v těchto bodech však soud rozhodl o jeho nevině.
Pravicový exprezident, který má ve Francii stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.