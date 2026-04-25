„Většinou se spíš křičí.“ Finský prezident poodhalil svůj speciální vztah s Trumpem

Finský prezident Alexander Stubb má pověst jednoho z mála evropských politiků, kterým americký prezident Donald Trump skutečně naslouchá. Oba si začátkem loňského roku zahráli golf a od té doby zůstávají v bližším kontaktu, než by se mohlo zdát. Sám Stubb ale říká, že přezdívka „Trumpův našeptávač“ realitu úplně nevystihuje. Jejich komunikace má podle něj k šeptání často daleko.
„Prezident Trump má svou vlastní hlavu. Když z deseti věcí prosadím jednu, jsem velmi spokojený,“ řekl Stubb v rozhovoru pro stanici CBC během návštěvy Kanady, kde se setkal s premiérem Markem Carneym.
Označení Trumpův „našeptávač“, jak mu někteří přezdívají, je dle něj zavádějící. „O žádné šeptání většinou nejde – spíš se křičí, a to je úplně v pořádku,“ dodal.
Osmapadesátiletý finský prezident si svou přezdívku vysloužil začátkem loňského roku, kdy vyrazil na neformální návštěvu do Trumpovy floridské rezidence Mar-a-Lago.
Oba prezidenti si společně zahráli golf, domluvili miliardové kontrakty na proslulé finské ledoborce a Trump na jeho adresu před novináři nešetřil superlativy. Od té doby funguje mezi na první pohled zcela odlišnými politiky překvapivě blízký vztah. Pravidelně si vyměňují zprávy a podle Stubba zůstávají v kontaktu častěji, než by se mohlo zdát.
„Jsme přátelé už dlouho,“ poznamenal Trump, když ho Stubb o pár měsíců později navštívil v Bílém domě.
Když pak šéf Bílého domu na začátku letošního roku hrozil anexí Grónska, Stubb zachoval chladnou hlavu a zareagoval typicky finským přístupem. Navrhl, aby společně napjatou geopolitickou situaci probrali v sauně, což je v rámci finské diplomacie téměř běžnou praxí. Šéf Bílého domu si ale na saunování zatím čas nenašel.
„Je jasné, že se nikdy neshodnete na všem. Myslím si, že v diplomacii je důležité jednat, i když je to někdy dost nepříjemné,“ vysvětlil Stubb, když mluvil o svých rozhovorech s Trumpem. Jedním z nejčastějších témat je podle něj válka na Ukrajině.
Ukrajina je v nejsilnější pozici od začátku invaze
Stubb patří v Evropě k nejhlasitějším podporovatelům Ukrajiny a vůči Rusku dlouhodobě vystupuje velmi ostře. Během návštěvy Kanady prohlásil, že Ukrajina je dnes v nejsilnější pozici od začátku invaze v roce 2022.
Prezident uvedl, že ruští vojáci v současnosti umírají tempem pětkrát vyšším než ukrajinští, a to mimo jiné díky stále rostoucí efektivitě ukrajinských dronů. I když tento poměr může být mírně nadsazený, data ukazují, že ruské ztráty jsou stále výrazně vyšší než ukrajinské.
„Musíme zvrátit vývoj. Už nejde o to Ukrajinu jen podporovat jako nějakého příjemce pomoci. Musíme o tom přemýšlet opačně. Můžeme si vůbec dovolit držet Ukrajinu mimo NATO, když má teď jedny z nejlepších vojenských zkušeností?“ řekl Stubb.
