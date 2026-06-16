Většina dětí je vystavena nejméně jednomu klimatickému riziku, nejvíce suchu

Téměř všechny děti na světě v současnosti čelí některému z osmi rizikových klimatických jevů, uvedl v úterý Dětský fond OSN (UNICEF). Z celkového počtu 2,4 miliardy dětí na světě jich je hrozbám jako jsou sucho, vedra či záplavy přímo vystaveno 2,3 miliardy, z toho téměř polovina nejméně třem najednou.
Extrémní klimatické jevy ohrožují zdraví, vzdělání či samotné životy dětí žijících v oblastech vystavených rizikům. Mezi osm nejčastějších hrozeb sledovaných UNICEF patří sucho, extrémní horko, pobřežní záplavy, říční záplavy, vlny veder, požáry, tropické bouře a písečné či prachové bouře.
„Dětskými životy i dál otřásají vlny veder, nekontrolované požáry, sucha a záplavy,“ uvedla šéfka fondu Catherine Russellová. Přibližně 1,1 miliardy dětí je ohroženo třemi či více překrývajícími se jevy najednou, dodala. Podle zprávy dokonce čtyři miliony dětí čelí dokonce šesti překrývajícím se hrozbám.
Mezi největší hrozby patří sucho, které ohrožuje okolo 1,8 miliardy dětí, a extrémní teploty, kterým čelí na 1,2 miliardy dětí.
K nejzasaženějším oblastem patří oblast Sahelu, tedy pás zemí jižně od Sahary, kde jsou čtyři miliony dětí vystaveny extrémním teplotám, vlnám veder či písečným a prachovým bouřím. V asijských zemích jako Bangladéš, Barma či Pákistán čelí děti více klimatickým hrozbám a s větší intenzitou než jinde ve světě, uvedl fond.
Extrémní jevy se nevyhýbají ani dětem ve vyspělých západních zemích - například v Itálii jich na šest milionů zažívá prodlužující se vlny veder a sucha. „Země je však dokladem toho, jak investice do přizpůsobování se klimatickým změnám může snížit rizika, jimž děti čelí,“ uvedl UNICEF.
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