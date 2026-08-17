Větší riziko smrti než v zákopech. Muž popisuje nejnebezpečnější práci na frontě

„Dřív jsme sledovali cestu, teď je hrozba ve vzduchu.“ Dobrovolník představuje nejnebezpečnější práci na frontě.
Jejich úkolem je zachraňovat raněné vojáky. Kvůli všudypřítomným dronům ale při každém výjezdu riskují víc než muži a ženy v zákopech. Jejich auta s bílým křížem mají přitom být už jen lákavým cílem pro nepřátelské drony. Ukrajinský dobrovolník Mario popisuje, jak vypadá evakuace raněných ve válce, která se změnila k nepoznání.
Mario se k ozbrojeným silám přidal už na samém začátku ruské invaze v roce 2022.
„Bojovalo se u Kyjeva a panovala obrovská poptávka po řidičích. Pro mě to byla šance se ukázat a pomoct,“ popisuje ve videu zveřejněném Mezinárodní legií ukrajinské rozvědky dobrovolník, který slouží jako řidič týmu mediků.
Spolu s navigátorem a paramedikem jezdí obrněným vozem až k prvním liniím a stabilizují a následně evakuují vážně zraněné vojáky. Bojů se sami neúčastní, přesto je jejich role jedna z nejnebezpečnějších vůbec.
Přejezdy mezi relativně bezpečným zázemím a frontou jsou totiž, kvůli stále rostoucímu množství dronů, dnes často nebezpečnější než samotné nasazení na frontě.
Samotní vojáci na to reagují změnou rotací. Aby se vyhnuli smrtícím přejezdům, zůstávají na vysunutých pozicích klidně celé měsíce. Jak například pro médium The New Voice of Ukraine popsali členové 121. brigády, v první linii kvůli tomu zůstali celkem měsíce. Střídali přitom spolubojovníky, kteří pozici drželi celých osm měsíců.
Týmy mediků přepravující zraněné, které nejde ošetřit na frontě, tuto možnost ale nemají. „Lokace na převzetí zraněných většinou nevydrží stabilní dlouho. Dřív jsme hlavně hlídali cesty, jestli nejsou zaminované. Teď ale neustále sledujeme vzduch,“ popisuje Mario.
Pouhá otázka času
Rusové podle něj přitom neberou ohled na to, že jde o vozidlo zdravotníků transportující vážně zraněné. Na vozidlo označené už jen minimalistickým bílým křížem podle něj útočí čímkoliv – sebevražednými drony, FPV drony shazujícími výbušniny nebo i střelbou a zaminovanými cestami.
Trpí tím i jejich práce. „Z aut jsme postupně vyházeli všechno lékařské vybavení kromě úplného základu,“ popisuje dobrovolník. S tím, že je stejně vždy jen otázkou času, než spolu s nevyhnutelně dřív nebo později zasaženým autem často drahá a nedostatková výbava shoří.
Místo efektivního ošetření tak týmy mediků jen naprosto základně stabilizují raněné. „Jediné, co nám zbývá, je odtamtud vypadnout co nejrychleji. Dělat složité zákroky v autě kličkujícím před drony by bylo jako operovat na horské dráze,“ dodává řidič.
Pokud to tak půjde dál, jejich práce už nepůjde dělat vůbec, míní Mario. „Je jen otázkou času, než bude třeba zaškolit každého vojáka, aby zvládl ošetřovat v zákopech,“ tvrdí. Samotné převozy, tedy poslední část jeho práce, podle něj časem také nahradí drony.
Speciální pozemní bezpilotní systémy Ukrajinci už nyní testují. Před několika měsíci například Ukrajinou vyvinuté robotické vozidlo MAUL zvládlo evakuovat zraněného po celém měsíci neúspěšných pokusů „lidských“ týmů.