Odvrácená strana USA. Mrazivý příběh agenta, který pronikl mezi vraždící extrémisty

Téměř deset let žil Joseph Moore dvojím životem. Bývalý odstřelovač americké armády si oblékal bílý plášť a kuklu, aby se v Ku-klux-klanu na severu Floridy vydával za nájemného vraha. Moore však během svého působení v této organizaci, která prosazuje nadvládu bělochů nad ostatními etniky, nosil ještě něco jiného - odposlouchávací zařízení FBI.

Veterán pronikl do Ku-klux-klanu a zabránil vraždám. Nyní z obavy odhalil tvář. | Video: Asociated Press

Moore někdy dokonce pořizoval videozáznamy. O to, co se dozvěděl, se dělil s federálními agenty, kteří se snažili potírat bělošské supremacisty dokonce i ve floridských policejních složkách. FBI díky němu odhalila, že členy klanu jsou také floridští strážci zákona, kteří pracovali na městské, okresní i státní úrovni.

Podle soudních záznamů z trestního procesu se dvěma klany pomohl tento ženatý otec tří dětí zmařit nejméně dvě vražedná spiknutí. Jedno se týkalo vězně černé pleti a druhé řidiče kamionu hispánského původu.

"Bezpochyby by mě zavraždili," odpověděl Moore ve videorozhovoru s agenturou AP na otázku, co by příslušníci Ku-klux-klanu dělali, kdyby zjistili, že je nahrává. Dnes žije Moore se svou rodinou pod novými jmény a dohledem.

Poté, co Moore svědčil v případu vražedného spiknutí proti členům klanu, jeho spolupráce s FBI skončila. Dnes se obává, že muži, které pomohl dostat do vězení, vědí, kde se nachází, a chtějí se mu pomstít. Všichni mají být za několik let propuštěni.

Moore se rozhodl vystoupit ze stínu a veřejně mluvit o svém příběhu proto, že si myslí, že jde o nejlepší způsob, jak ochránit sebe a svou rodinu. Moore prý také nechce, aby jeho práce a práce dalších tajných informátorů, kteří nasazují své životy, aby pomohli odhalit domácí extremisty, byla marná.