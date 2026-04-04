Reklama
Reklama
Zahraničí

Vesmírná mise Artemis II je za polovinou trasy k Měsíci. NASA zveřejnila její snímky Země

ČTK

Posádka lodi Orion překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. S odvoláním na americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) to napsala agentura AFP.

NASA zveřejnila první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II.Foto: Reuters
Reklama

Čtyři astronauti mise Artemis II budou první posádkou, která proletí kolem Měsíce od roku 1972. NASA mezitím zveřejnila první snímky Země, které pořídili členové této výpravy.

„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ sdělilo astronautům řízení mise kolem šesté ráno SELČ. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová. Orion se tou dobou nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země, přičemž ke svému cíli by měl dorazit v pondělí.

NASA o překonání jednoho z důležitých momentů výpravy informoval také na síti X, kde zveřejnila snímek pořízený z vesmírné lodi. Ta překonala polovinu cesty k Měsíci za dva dny, pět hodin a 24 minut po startu, uvedla AFP. Dalším milníkem bude bude vstup kosmické lodi do lunární sféry vlivu, k němuž by mělo dojít pátý den letu.

Agentura AP mezitím upozornila, že NASA v pátek zveřejnil první snímky planety Země, které pořídila posádka lodi. Jeden z nich zachycuje celou planetu i s viditelnými oceány, pevninou a mraky. Poté, co řídící středisko změnilo polohu jejich kabiny, se v jejich oknech objevila Země i s polární září, napsala AP. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ řekl astronaut Reid Wiseman.

Reklama
Reklama

Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Cílem mise je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028. Misi Artemis II musel NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům.

Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířilo 24 astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama