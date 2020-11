Z Floridy odstartovala loď SpaceX, veze posádku k Mezinárodní vesmírné stanici

K pobřeží Hondurasu a Nikaraguy se blíží hurikán Jóta, který podle meteorologů rychle sílí a mohl by ve Střední Americe způsobit extrémní škody. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Jóta je už druhým hurikánem za necelé dva týdny, který pobřeží těchto zemí zasáhne, a podle předpovědí ho bude provázet vítr o rychlosti až 250 kilometrů za hodinu.

Jóta je zatím na prvním stupni pětibodové škály síly hurikánů a nyní ji provází vítr o rychlosti asi 145 kilometrů v hodině. NHC ale očekává, že dále zesílí, a to nejspíš až na čtvrtou kategorii. Nad pobřeží Nikaraguy a Hondurasu, od něhož je nyní vzdálená 500 kilometrů, by měla dorazit v pondělí večer místního času. Kromě silného větru přinese Jóta do Střední Ameriky intenzivní srážky, záplavy by mohly postihnout také Kostariku, Panamu či Salvador.

Nikaragujské pobřeží už v noci zasáhly lijáky a silný vítr. Úřady Hondurasu a Nikaraguy se obávají nových záplav a sesuvů půdy umocněných tím, že půda je ještě plná vody kvůli lijákům z předchozího hurikánu. V pobřežních oblastech Hondurasu, Guatemaly a Nikaraguy už probíhají evakuace.

Začátkem listopadu postihl stejnou oblast hurikán Eta, který do Nikaraguy dorazil jako hurikán čtvrté kategorie. V oblasti způsobil ničivé záplavy a sesuvy půdy, které si vyžádaly na 150 obětí či pohřešovaných, nejvíce v Hondurasu (šest desítek) a v Guatemale (42).

Letošní sezona hurikánů nad Atlantikem je výjimečně rušná - nad oceánem se vytvořilo tolik cyklon, že meteorologům došla předem připravená jména, takže se museli uchýlit k pojmenovávání bouří podle řecké abecedy. Jóta je již 30. tropickou bouří této sezony nad Atlantikem.