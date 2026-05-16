Přeskočit na obsah
Benative
16. 5. Přemysl
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Vešel dovnitř, pak už ho nikdo neviděl. Pařížský soudce otevírá kauzu novináře zavražděného na konzulátě

ČTK

Pařížský soudce bude vyšetřovat vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátě v Istanbulu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP, která se odvolává na své zdroje.

Snímek z videa, na kterém Džamál Chášukdží vchází do budovy konzulátu v Istanbulu.
Snímek z videa, na kterém Džamál Chášukdží vchází do budovy konzulátu v Istanbulu. Ven už nikdy nevyšel.Foto: Reuters
Reklama

Vyšetřující soudce se podle zmíněných zdrojů bude případem zabývat na základě trestního oznámení na saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Americké tajné služby se domnívají, že korunní princ, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, schválil vraždu novináře kritického vůči režimu. Korunní princ vždy popíral, že vraždu nařídil, i když tvrdil, že jako vůdce nese politickou odpovědnost. V prosinci 2019 bylo v Saúdské Arábii v této kauze odsouzeno pět lidí k trestu smrti a tři další k trestům vězení, později byly rozsudky zmírněny.

Džamál Chášukdží.
Džamál ChášukdžíFoto: Reuters

Pozůstatky muže, kterému bylo 59 let, nebyly dosud nalezeny. Podle spekulací mohly být rozpuštěny v kyselině nebo spáleny.

Související

„Vyšetřující soudce z oddělení zločinů proti lidskosti se nyní bude zabývat trestním oznámením podaným organizacemi TRIAL International a Reportéři bez hranic“ kvůli údajnému mučení a násilnému zmizení, potvrdila agentuře AFP francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) v Paříži.

Reklama
Reklama

Zahájení vyšetřování navazuje na stížnost podanou organizacemi TRIAL International, která bojuje proti beztrestnosti za mezinárodní zločiny, a Demokracie pro arabský svět teď (DAWN), pro kterou Chášukdží pracoval. Stížnost podaly u francouzských soudů v červenci 2022 při návštěvě korunního prince Muhammada bin Salmána ve Francii. Následně se k nim připojili Reportéři bez hranic (RSF).

Mohlo by vás zajímat: Hlad, odpadky a ticho bez protestů. Fotograf Šibík popisuje zemi na hraně kolapsu

Spotlight Aktuálně.cz - Jan Šibík | Video: Zuzana Tvarůžková
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruský letoun Berijev Be-200
Ruský letoun Berijev Be-200
Ruský letoun Berijev Be-200

Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti

Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama