Vešel dovnitř, pak už ho nikdo neviděl. Pařížský soudce otevírá kauzu novináře zavražděného na konzulátě

Pařížský soudce bude vyšetřovat vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátě v Istanbulu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP, která se odvolává na své zdroje.
Vyšetřující soudce se podle zmíněných zdrojů bude případem zabývat na základě trestního oznámení na saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.
Americké tajné služby se domnívají, že korunní princ, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, schválil vraždu novináře kritického vůči režimu. Korunní princ vždy popíral, že vraždu nařídil, i když tvrdil, že jako vůdce nese politickou odpovědnost. V prosinci 2019 bylo v Saúdské Arábii v této kauze odsouzeno pět lidí k trestu smrti a tři další k trestům vězení, později byly rozsudky zmírněny.
Pozůstatky muže, kterému bylo 59 let, nebyly dosud nalezeny. Podle spekulací mohly být rozpuštěny v kyselině nebo spáleny.
„Vyšetřující soudce z oddělení zločinů proti lidskosti se nyní bude zabývat trestním oznámením podaným organizacemi TRIAL International a Reportéři bez hranic“ kvůli údajnému mučení a násilnému zmizení, potvrdila agentuře AFP francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) v Paříži.
Zahájení vyšetřování navazuje na stížnost podanou organizacemi TRIAL International, která bojuje proti beztrestnosti za mezinárodní zločiny, a Demokracie pro arabský svět teď (DAWN), pro kterou Chášukdží pracoval. Stížnost podaly u francouzských soudů v červenci 2022 při návštěvě korunního prince Muhammada bin Salmána ve Francii. Následně se k nim připojili Reportéři bez hranic (RSF).
