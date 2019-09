Věřit lze jedině mrtvým bělochům, hlásal Mugabe. Z hrdiny Zimbabwe se stal diktátorem

Robert Mugabe, který byl kdysi ve své zemi oslavován jako vůdce osvobozenecké války, zemřel po dlouhé nemoci ve věku 95 let. Před dvěma lety rezignoval na funkci zimbabwského prezidenta a od té doby byl v domácím vězení. Vojáci se obávali, že chtěl předat funkci své o 41 let mladší ženě.

Své politické protivníky fyzicky likvidoval, umlčoval, označoval za homosexuály a posílal do vězení. Zimbabwský politik Robert Mugabe vládl své zemi na jihu Afriky sedmatřicet let. Byl nejdéle sloužícím prezidentem na světě. Pod hrozbou impeachmentu a pod tlakem armády ale před dvěma lety na funkci rezignoval.

Ve středu zemřel. Na klinice v Singapuru, kde se už dříve léčil.

Mugabe vedl v bývalé Jižní Rhodesii boj proti režimu apartheidu premiéra Iana Smitha. Vyhrál ho. Po letech nadvlády bělošské menšiny, která tvořila jen necelých pět procent obyvatelstva, se v roce 1980 konaly první svobodné volby. Mugabe se stal premiérem, který se ve světě těšil jistému uznání.

Konec Smithova režimu pomáhala zprostředkovat vláda britské premiérky Margaret Thatcherové. Už tehdy tušila, že běloši to po desítkách let utlačování černošské většiny nebudou mít lehké.

Po roce 2000 se však Mugabe pustil coby prezident do pronásledování bělošské menšiny.

Jeho veteráni útočili na farmy patřící někdejším majitelům plantáží, vyháněli je i černošské dělníky a zabírali jejich půdu. O své domovy tehdy přišlo na 700 tisíc lidí.

"Jediný bílý muž, kterému lze důvěřovat, je mrtvý bílý muž," pronesl podle britského listu The Independent při jedné příležitosti Mugabe.

Jako záminku k útokům na bělošské farmy si jeho veteráni vzali pozemkovou reformu, která přitom nebyla schválena v lidovém referendu. Mugabe ji ale nechal v roce 2000 protlačit parlamentem, který mezitím začal diktátorsky ovládat. Díky tomu mohl znárodnit půdu bělochů - bez náhrady.

Mugabe se také čím dál více uchyloval k rasistickým výrokům. Bílou menšinu vinil ze všech možných zel, která jeho zemi stihla.

Pilný student z vězení

Mugabe se narodil v roce 1924 ve městě Kutama v provincii Západní Mašonaland. Chodil do misijní školy a pak do prestižní Kutama College, pokládané za jednu z nejlepších středních škol v Africe.

Studoval na jihoafrické Fort Hare University a později na dalších čtyřech vysokých školách. Vesměs v rámci korespondenčních kurzů, kterých se účastnil z vězení, kam jej poslal Ian Smith pro pobuřování.

Započal také dráhu učitele v Zambii a Ghaně, ale už v roce 1961 se vrátil do vlasti a přidal se k maoismem silně ovlivněnému hnutí ZANU. Ve vězení si odseděl deset let a po svém propuštění řídil osvobozenecký boj ze sousedního Mosambiku.

Mezitím stihl na dálku vystudovat například ekonomii na univerzitě v Londýně. Přitom právě ekonomika byla později zásadním problémem Zimbabwe, v jehož čele Mugabe usedl.

Země bohatá na nerostné suroviny dostala hned několik osudových ran: prošla si válkou za osvobození, potom válkou občanskou a nakonec přišla zmíněná pozemková reforma. Na konci toho všeho byla zemědělská půda, která ležela ladem. Obyvatelstvo někdejší obilnice Afriky začalo trpět hladem.

Mugabe reagoval tím, že nechal zběsile tisknout místní měnu. V roce 2008 byla inflace v zemi tak vysoká, že bochník chleba stál několik milionů zimbabwských dolarů.

Žena pevného charakteru, která miluje luxus

Mugabeho vláda se pro zemi stala takovou pohromou, že si to před dvěma lety uvědomili i prezidentovi někdejší spojenci z řad armády. A uskutečnili nekrvavý státní převrat.

Nelíbil se jim nejenom starý, nemocný diktátor, ale především perspektiva, že by předal moc své ženě, a tím zajistil kontinuitu režimu, který vybudoval.

O Grace Mugabeové se zimbabwský prezident vždy vyjadřoval v superlativech. "Je to žena velmi pevného charakteru," prohlašoval o ní. "Lid ji velice akceptuje."

Mugabeová ale byla především známa opulentním způsobem života a nákupy v nejluxusnějších módních salonech v Londýně, zatímco obyvatelstvo její země strádalo.

To, že by měl kvůli svému zdravotnímu stavu odejít z funkce, Mugabe dlouho odmítal připustit. Před čtyřmi lety ale upadl před televizními kamerami při vystupování z letadla, připomíná britský list The Guardian. A před parlamentem přednesl stejnou řeč, jakou četl o měsíc dříve, aniž si to uvědomoval.

Mugabe dříve říkal, že funkci složí pouze v případě, že o tom rozhodne vládnoucí strana. Jakýkoliv dialog odmítal. Nakonec pod hrozbou sesazení rezignoval.

Nové vládě prezidenta Emmersona Mnangagwy se zatím nedaří řešit ekonomickou krizi.

Míra inflace je nyní v Zimbabwe nejvyšší od roku 2009, kdy kvůli hyperinflaci, jež dosáhla 500 miliard procent, země opustila vlastní měnu a přijala jako oficiální platidlo americký dolar a další zahraniční měny. Ceny základních potravin prudce rostou, je nedostatek chleba, pohonných hmot a léků.

Video: Lidi v Zimbabwe trápila víc ekonomika než autoritářský prezident