„Veřejné divadlo.“ Arcibiskup kritizoval chystaný živý přenos vojenské popravy v USA

Katolíci sloužící v americké armádě by se neměli podílet na chystané vojenské popravě někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Prohlásil to arcibiskup Timothy Broglio, který má na starosti duchovní péči o katolíky v amerických ozbrojených silách, napsala v noci na úterý agentura Reuters.
Hasana v prosinci zastřelí popravčí četa, což chce Pentagon živě vysílat. Arcibiskup takový přenos popravy kritizoval.
„Vyzývám všechny katolíky zařazené do popravčí čety, aby požádali o zproštění, neboť tato akce je v rozporu s učením církve,“ řekl Broglio. Reuters poznamenal, že předpisy americké armády umožňují vojákům žádat o výjimky z náboženských důvodů. Armáda nicméně zatím neoznámila, jak členy popravčí čety vybere.
Broglio poznamenal, že vedl pohřeb jedné z Hasanových obětí a že nad útočníkovým činem truchlil. Zároveň ale položil otázku, zda „chtějí USA napodobovat teroristy a učinit z barbarského zabíjení nepřátel veřejné divadlo“. Reuters uvedl, že arcibiskup proti chystanému živému přenosu popravy vznesl nezvykle důrazné námitky.
Záměr popravu vysílat oznámil minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth, což vyvolalo kritiku vládních republikánských zákonodárců v Kongresu, náboženských představitelů i mezinárodních institucí. Prezident Donald Trump vykonání rozsudku smrti popravčí četou schválil, ale o živém přenosu zatím definitivně nerozhodl.
Hegseth veřejné provedení popravy požaduje a zdůvodňuje to tím, že to poslouží jako odstrašující příklad. Broglio však vyjádřil pochybnosti nad tím, zda ministr obrany vzal v úvahu dopady živého vysílání na případné mladé diváky. Zmínil také to, že odvysílání popravy muže, který je po útoku upoután na invalidní vozík, by mohlo pošramotit dobrou pověst americké armády a postavit ji na jednu úroveň s teroristy.
Viceprezident J. D. Vance, který konvertoval ke katolické víře, již uvedl, že popravu, pokud by byla živě vysílána, sledovat nebude.
Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla ve Spojených státech vykonána v roce 1945.
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