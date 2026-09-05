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Zahraničí

Veřejná pocta válečnému zločinci Mladičovi. Mnozí se do plné budovy nedostali

ČTK
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Dva dny před chystaným pohřbem se dnes v Bělehradě konala veřejná pocta zemřelému bosenskosrbskému válečnému zločinci Ratko Mladičovi. Akce se zúčastnily desítky bývalých vojáků, rodinní příslušníci i srbští činitelé, informovala agentura AFP.

Serbia Mladic
Akce se zúčastnily desítky bývalých vojáků, rodinní příslušníci i srbští činitelé, informovala agentura AFP.Foto: AP – Darko Vojinovic
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Mladić zemřel minulý týden ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Mezinárodní tribunál ho v roce 2017 odsoudil k doživotnímu trestu za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995. Prokázal mu mimo jiné odpovědnost za vraždění ve Srebrenici v červenci 1995, kdy jednotky bosenských Srbů zabily více než 8000 lidí, převážně mužů a chlapců z řad bosenských Muslimů.

Serbian retired generals’ group holds memorial for Ratko Mladic
Sobotní vzpomínkové akce, která se konala ve vojenském objektu v Bělehradě na popud srbského svazu armádních generálů, se podle reportéra AFP zúčastnilo asi 300 osob. Dorazil mimo jiné Mladičův syn Darko a další členové rodiny. Přítomen byl rovněž srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić a představitelé bosenské Republiky srbské, včetně jejího prezidenta Siniši Karana.Foto: REUTERS – Zorana Jevtic

Mladičovo tělo bylo ve čtvrtek přepraveno do Srbska vládním letounem. Rakev byla zahalena do vlajek a při příletu se jí dostalo vojenských poct. Pohřeb se uskuteční v pondělí na bělehradském hřbitově, kde se očekává účast tisíců lidí.

Sobotní vzpomínkové akce, která se konala ve vojenském objektu v Bělehradě na popud srbského svazu armádních generálů, se podle reportéra AFP zúčastnilo asi 300 osob. Dorazil mimo jiné Mladičův syn Darko a další členové rodiny. Přítomen byl rovněž srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić a představitelé bosenské Republiky srbské, včetně jejího prezidenta Siniši Karana.

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Desítky dalších Mladičových příznivců se shromáždily před budovou, protože kvůli omezené kapacitě se nedostaly dovnitř. Někteří z těchto lidí měli srbské vlajky, jiní trička s Mladičovým portrétem ve vojenské uniformě a nápisem "Srbský hrdina".

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Řečníci během ceremonie vyzdvihovali Mladičovu roli během válek v Bosně a Chorvatsku v 90. letech a označovali jej za "významnou osobnost jako člověka i vojáka".

Serbia Mladic
Mladičovo tělo bylo ve čtvrtek přepraveno do Srbska vládním letounem. Rakev byla zahalena do vlajek a při příletu se jí dostalo vojenských poct. Pohřeb se uskuteční v pondělí na bělehradském hřbitově, kde se očekává účast tisíců lidí.Foto: AP – Darko Vojinovic

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100.000 lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestává chovat v úctě.

Vlnu glorifikace Mladiče po jeho smrti kritizovali představitelé Bosny i okolních zemí a také eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, která kvůli tomu zrušila svou plánovanou cestu do Srbska.

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